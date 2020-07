Burgemeester Jan van Zanen: 'Ik ga ervoor'

De kersverse burgemeester pleitte in zijn eerste toespraak in de Haagse gemeenteraad voor meer waardering voor gemeenten door het kabinet in deze moeilijke tijden. 'Het gebeurt in de gemeenten. Het ging goed met het rijk en nu gaat het slechter. Ik vind dat het rijk gemeenten moet stutten. Besturen is mensenwerk en mensen wonen in gemeenten', zei Van Zanen. 'De structuur van Nederland is gebaseerd op wat lokaal gebeurt.'

Van Zanen is in Den Haag de opvolger van partijgenote Pauline Krikke. Die stapte vorig jaar op na een kritisch rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de aanpak van vreugdevuren. Sinds het vertrek van Krikke nam oud-minister Johan Remkes waar in de hofstad. Van Zanen moet de rust terugbrengen in de Haagse lokale politiek na de onrust van de afgelopen jaren. Zo worden twee oud-wethouders, onder wie de fractievoorzitter van de grootste partij in de raad, verdacht van corruptie. Van vertrouwelijke gesprekken over de voordracht van Remkes als waarnemer lekten geluidsopnames uit.

'Beloofd om mee te doen aan Nieuwjaarsduik'

'Het is meer dan de skyline met allure. En hoe mooi het stadhuis ook is. Ik doe niets liever dan de stad in te gaan.' Hij deed ook een bijzondere belofte: 'Ik ben ook een fervent zwemmer en heb beloofd dat ik ooit eens ga meedoen aan de Nieuwjaarsduik'.

Van Zanen, die zichzelf in Utrecht voorstelde als 'Jan van de gemeente', wil graag Den Haag leren kennen. Vooral de mensen in de stad: 'Mensen zijn het kapitaal van Den Haag.'

'Hij is een bestuurlijke topper'

De commissaris van de koning sprak even daarvoor Van Zanen toe. 'De komst van Jan van Zanen is goed nieuws dus en ook een nieuwe start. Het is een bestuurlijke topper. Dat betekent dat Den Haag vooruit kan kijken. Niet alle perikelen zijn verdwenen, maar er kan nu aan toekomst worden gewerkt.'

Ondanks de bestuurscrisis waarin Den Haag verkeerde, na het vertrek van burgemeester Krikke en twee oud-wethouders van Hart voor Den Haag/Groep de Mos en verschillende lekken, staat 'Den Haag er in bestuurlijke kringen gelukkig nog goed op', zo vatte Smit de komst van Van Zanen op.

'Aimabel, maar streng als het moet'

Van Zanen wacht wel een stevige klus. 'Den Haag besturen is geen sinecure. Dat is een taak voor toppers', zei Smit. Volgens hem heeft Van Zanen niet alleen veel ervaring, maar ook een prettige persoonlijkheid. 'Aimabel, maar streng als het moet. Over zijn integriteit bestaat geen enkele twijfel. ''Het is de liefde voor de mensen'', zoals hij daar zelf over zegt.'

Smit blikte terug op de bekendmaking. 'Er was direct overal reuring toen het nieuws bekend werd. Op sociale media, in bestuurlijk Nederland, op redacties. Het AD Utrechts Nieuwsblad kopte: 'Mokerslag voor Utrecht', AD Haagsche Courant: 'Den Haag vindt zijn zwaargewicht'. Hij gaat van de Domstad naar de Hofstad, van rood-wit naar groen-geel.'

'Van Zanen is de Mercedes onder de burgemeesters'

Ook burgemeesters uit de regio mochten Van Zanen toespraken, zoals de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb (PvdA) en Delftse burgemeester Marja van Bijsterveldt (CDA). Beide burgemeesters vroegen aandacht voor de financiële posities van gemeenten in Nederland. Van Bijsterveldt: 'De grote tekorten gaan leiden tot bezuinigingen op de basisbehoeften van mensen.'

Aboutaleb noemde Den Haag 'mijn stad'. Hij woonde 15 jaar in het centrum en 15 jaar in Rijswijk. Aboutaleb: 'Als ik iemand negatief over Den Haag hoor praten, word ik boos. Deze stad heeft veel in mij geïnvesteerd.' De Rotterdamse burgemeester omschreef zijn nieuwe Haagse collega als volgt: 'Jan van Zanen is de Mercedes onder de burgemeesters'.

