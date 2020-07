Poppodium Paard voorzichtig open: '175 euro per kaartje om rendabel te zijn, maar dat is geen optie'

Na passen en meten blijkt dat bij een zittend concert in de grote zaal slechts voor 105 personen plek is. 'Om rendabel te zijn, zou een concertkaartje 175 euro per stuk moeten kosten', aldus De Wit. 'Dat is geen optie.'

PAARD heropent | Foto: Joeri Gordijn

'Het is zorgelijk, we moeten experimenteren en nieuwe dingen ontwikkelen. Als we dit overleven worden we er sterker van. De populariteit van livestreamen is gedurende de lockdown ontzettend toegenomen. Streaming is iets waar Paard sterk op inzet', legt De Wit uit.

Fred Zuiderwijk gaat in het TV West-programma Anderhalve Meter Sessies in op de coronamaatregelen van Paard. De aflevering wordt vrijdag 3 juli vanaf 17.00 uur uitgezonden op televisie.

Pop-up store

De afgelopen vier maanden heeft het Paard tijdens de verplichte sluiting verschillende initiatieven ontwikkeld. Zo opende een pop-up store en werd er een dakconcert georganiseerd.