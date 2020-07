Burgemeester Oegstgeest vraagt zelf om integriteitsonderzoek over toestaan tijdelijke terrassen

Omwonenden van Park Landskroon in Oegstgeest hebben kritiek op het toestaan van een tijdelijk terras in het park. Donderdag dient er een kort geding, aangespannen door omwonenden, tegen de komst van het terras. Daarbij richt de kritiek zich ook op de burgemeester van Oegstgeest, Emile Jaensch. Die zou volgens omwonenden al in een vroeg stadium tegen de initiatiefnemers van het terras hebben gezegd dat het wel goed zou komen met de vergunningen, meldt mediapartner Sleutelstad.

'Dat wijst op vooringenomenheid van de burgemeester', zo betogen de omwonenden. Jaensch neemt dat verwijt, dat ook in het verzoekschrift aan de rechtbank is opgenomen, hoog op. In een brief aan de Oegstgeester gemeenteraad vraagt hij zelf of de raad een onderzoek naar zijn handelen wil instellen.

De gemeente wil op drie plekken in Oegstgeest tijdelijke terrassen toestaan om zo de horeca een kans te geven om op grotere schaal hun verloren omzet door de coronacrisis in te halen. Door het aanwijzen van de drie grote terrassen - in Park Landskroon, bij de Klinkenbergerplas en in het Irispark - krijgt de horeca meer ruimte om dat ook veilig en op basis van de anderhalve meter-richtlijnen te doen.

Geen zekerheid voor de drie terrassen

Door het kort geding van de omwonenden is het nog allerminst zeker of de drie grote terrassen die de komende tijd in Oegstgeest moeten worden geopend, er ook daadwerkelijk allemaal komen. De bezwaarmakers vragen de rechter om de vergunning voor het terras van 1800 vierkante meter in Park Landskroon te vernietigen op straffe van 20.000 euro per dag, schrijft mediapartner Sleutelstad.

Naast de volgens omwonenden vooringenomenheid van de burgemeester, zou het terras strijdig zijn met het bestemmingsplan 'zonder dat de effecten ervan zorgvuldig zijn gewogen'. Er zal schade ontstaan aan het park zelf en er treedt verstoring op van de ecologische zone die langs het park loopt, stellen de omwonenden. Ook vrezen ze voor onacceptabele overlast van de circa zeshonderd bezoekers die het terras dagelijks volgens hun eigen berekeningen zal gaan trekken. Ze baseren zich daarbij onder meer op ervaringen van eerdere evenementen die in het park zijn gehouden.

