Rama (14) uit Syrië wil profkeeper worden: 'Oorlog vergeten, hard werken en vooruitkijken'

'It is in your hands to make a difference' ('Jij kunt het verschil maken'), zei Nelson Mandela ooit. De discussie over discriminatie, racisme en vooroordelen is aan de orde van de dag op dit moment. Er zijn veel initiatieven en mensen die een positieve bijdrage leveren tegen discriminatie en polarisatie. Omroep West laat deze week een aantal van dit soort verhalen zien.

Pas vijf jaar geleden kwam zij uit de oorlog in Syrië terecht in Hillegom. Dankzij steun van de gemeente, een sponsor en haar nieuwe vrienden kon zij voor het eerst op voetbal. Ze scoorde al snel, maar een keeper had het team niet. Dus Rama viel in en keepte de sterren van de hemel. Nu traint ze keihard om haar doel te bereiken: profvoetballer. 'Het mooiste is keeper van Ajax of Manchester', legt ze uit in vloeiend Nederlands.

Haar moeder, Nermeen Youssef, is apetrots op haar oudste dochter. 'Heel veel trots!' Van wie heeft ze dat doorzettingsvermogen? 'Van mij!', zegt ze en ze schatert het uit.

'Laat maar eens zien!'

Rama heeft zelf voor elkaar gekregen dat zij volgend jaar naar het vmbo-kader mag van het Fioretti College in Hillegom. 'Er hingen van die teksten in de gangen, dat de school iedereen een kans geeft om zijn eigen keuze te maken. Toen heb ik gezegd: laat maar eens zien. Ik ben blij dat mijn leraren en coaches zoveel vertrouwen in mij hebben.'