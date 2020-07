Voor het eerst roetveegpieten tijdens Sinterklaasintocht Alphen aan den Rijn

Een deel van de zwarte pieten in Alphen aan den Rijn wordt dit jaar tijdens de intocht van Sinterklaas vervangen door roetveegpieten. De organisatie achter de jaarlijkse intocht, Stichting VakantieSpel, is van mening dat het maatschappelijke sentiment rond zwarte piet dermate is veranderd, dat dit het moment is om een nieuwe weg in te slaan.

'Wij merken dat óók binnen Alphen de meningen over piet aan het verschuiven zijn', stelt VakantieSpel-voorzitter Robbert Zantingh tegenover mediapartner Studio Alphen. Dat is zowel onder de bevolking als binnen de eigen organisatie het geval. Overwogen is om alleen door te gaan met roetveegpieten, maar vooralsnog wordt gekozen voor een mix van roetveegpieten en zwarte pieten.

Het is niet per definitie gezegd dat dit een tussenstap is voor Alphen en dat op termijn alsnog alle zwarte pieten worden vervangen door roetveegpieten. 'Ik sluit niet uit dat we uiteindelijk helemaal overgaan op roetveegpieten. Maar ik sluit ook niet uit dat een deel roetveeg en een deel zwart blijft.'

Demonstraties Black Lives Matter

De recente Black Lives Matter-demonstraties hebben volgens de organisatie geen invloed gehad op het besluit. De keuze om roetveegpieten toe te voegen, zegt Stichting VakantieSpel begin dit jaar al te hebben genomen.

Het is niet uit te sluiten dat deze wereldwijde racisme-discussie alsnog invloed heeft op de hoeveelheid roetveeg- en zwarte pieten tijdens de Alphense intocht in november. 'Ik heb persoonlijk nooit het racistische achter piet gezien. Maar ik moet wel zeggen dat ik steeds meer ben gaan begrijpen, ook al heb ik het zelf niet gezien, dat andere mensen dat misschien wel zo ervaren.'

Andere lokale organisaties

De organisatie hoopt met de Alphense intocht een voorbeeld te zijn en dat alle andere intochten in de gemeente Alphen aan den Rijn, maar ook de sinterklaasfeesten op scholen, kinderdagverblijven en bij verenigingen, vanaf dit jaar roetveegpieten introduceren. 'Ik denk dat wij daar als maatschappelijke organisatie niet alleen in moeten staan. We moeten gezamenlijk ervoor zorgen dat het normaal wordt dat roetveegpieten onderdeel worden van het sinterklaasfeest', meent Zantingh.

'Als ik kijk naar mijn eigen kinderen, die kijken veel naar het landelijke Sinterklaasjournaal. Daarin zijn alleen roetveegpieten te zien. Onze kinderen zullen opgroeien met roetveegpieten, of wij volwassenen dat nou willen of niet. Daarom denk ik dat het aan ons als volwassenen de taak is, om met elkaar de roetveegpiet zo normaal mogelijk te maken. Ik denk dat het een beweging is, die onvermijdelijk is.'

'Ik hoop vooral op begrip'

Vorig jaar werden voor het eerst huisbezoeken, die het VakantieSpel ook doet, op aanvraag al met roetveegpieten afgelegd. De gemeente Alphen aan den Rijn heeft in februari de verschillende sinterklaasorganisaties bij elkaar geroepen om met elkaar in gesprek te gaan over het uiterlijk van de pieten. In oktober gaat burgemeester Liesbeth Spies (CDA) opnieuw om de tafel met met alle comités.

Het VakantieSpel realiseert zich dat de keuze om roetveegpieten te introduceren de nodige reacties zal losmaken. 'Ik hoop vooral op begrip en ik hoop dat mensen zich gehoord voelen', aldus Zantingh. 'Tegelijkertijd moet ik er ook bij zeggen dat wij het nooit voor iedereen goed zullen doen. Maar we proberen het zo goed mogelijk aan te pakken en willen zo veel mogelijk kinderen een leuk sinterklaasfeest bezorgen.'

Corona

Het is de bedoeling dat Sinterkaas op zaterdag 14 november met de stoomboot aanmeert op het Rijnplein in Alphen aan den Rijn. Maar kan de intocht wel doorgaan als gevolg van het coronavirus? 'Ik kan daar nog geen enkele uitspraak over doen. We weten het niet...', luidt het antwoord. 'We zijn heel druk bezig met de voorbereidingen en gaan uit van verschillende scenario's. We kunnen niet verder dan een maand vooruitkijken en weten niet hoe het er in november voor staat.'

