Sanne maakt natuurfilm in haar achtertuin: 'Je moet echt in de struiken duiken'

Toen de coronacrisis Nederland stillegde begon filmmaker Sanne met filmen. Wat begon zonder script of draaiboek is uitgedraaid tot een heuse natuurfilm 'Corona Lockdown Wildernis' en zal in oktober tijdens het Wildlife Filmfestival Rotterdam op het grote doek verschijnen. 'Ik heb de mieren gevolgd, bijen, lieveheersbeestjes, je ziet mieren met luizen in hun bek.' Het was wel even speuren voor Sanne in haar betegelde achtertuin: 'Je moet echt in de struiken duiken'.

'Het is heel bijzonder om te zien dat de natuur zich niets aantrekt van de coronacrisis.' Alleen het geluid verandert. In het begin van de film is het heel rustig en hoor je af en toe een ambulance, of een buurman klussen, later in de film hoor je het geluid van verkeer en andere alledaagse dingen meer terugkomen,' zegt Vermaas.

'Je moet gewoon goed kijken'

Via crowdfunding heeft Sanne de financiering binnengehaald om deze film te kunnen realiseren. 'Ik heb zelfs wat meer ontvangen dan mijn streefbedrag, dat is echt fijn. Nu kan ik de film nog mooier maken. Leuk om alle reacties te lezen via de crowdfundingsite, de mensen willen de film echt graag zien.'

Een fragment uit de natuurfilm 'Corona Lockdown Wildernis' | Foto: Evariste filmproducties

Helaas kwam voor Sanne corona heel dichtbij. In juni is haar oma overleden aan corona en Sanne heeft alleen via Skype haar oma nog kunnen zien. 'Mijn oma woont in België, dat maakte het nog lastiger. Je kan helemaal geen afscheid nemen, het idee dat ze daar alleen heeft gelegen vind ik vreselijk. Om rust te vinden zat ik daarom veel in mijn tuin. Ik heb ook gemerkt dat je helemaal niet heel veel groen hoeft te hebben om te kunnen genieten van de natuur in je tuin, je moet gewoon goed kijken', aldus Sanne.

