Van ondergrondse tochten tot fruit plukken; dit kun je in de vakantie doen in onze regio

Korting

We beginnen lekker op z'n Hollands. Wij Nederlanders klagen graag over de prijzen. Vaak zijn veel toegangskaartjes voor bijvoorbeeld pretparken goedkoper te vinden, maar daar is wel wat onderzoek voor nodig. Scheveninger Matthijs Poelmans begon zijn eigen website, waarop hij alle kortingsacties voor pretparken deelt. Ook houdt hij de prijsontwikkeling in de gaten. 'Je bent een dief van je eigen portemonnee als je geen kortingsactie gebruikt.'

Waar je in het buitenland vaak een pas koopt om verschillende musea te bezoeken, is dat ook in Nederland prima mogelijkheid. En daar zitten vaak ook verrassingen bij. Want met de Museumkaart mag je ook bij het Archeon naar binnen. En Naturalis kan je met deze kaart ook bezoeken.

Tip! Kijk altijd op de site van pretpark of museum. Vaak moet je een tijdvak reserveren voor je bezoek.

Lokaal fruit

Als je gek bent om op vakantie bij ieder stalletje te stoppen voor lokale producten, dan ben je in het Westland aan het goede adres. Veel tuinders hebben bij hun bedrijf een kraampje staan waar je zelf verse groenten, bloemen en fruit kunt afnemen. Ook zijn er soms mogelijkheden om zelf fruit te plukken.

De Westlandse Marja van der Ende nam het initiatief om al die verschillende kraampjes op een website te verzamelen. Zelf fietst ze al haar boodschappen bij elkaar. Ze kan bijna volledig leven van het eten dat langs de weg verkocht wordt. 'Ik ben al 2,5 jaar niet in een supermarkt geweest. Als ik iets écht niet kan krijgen, haal ik dat bij de bakker of de slager', vertelde ze eerder tegen Omroep West.

Kijk hier voor kraampjes in Westland en hier voor verkooppunten in het zogenoemde Oostland, het gebied tussen Zoetermeer en Pijnacker-Nootdorp.

Kleinste gehucht

Ben je altijd op zoek naar pittoreske plaatsjes in het buitenland? Zoek niet verder. Onze regio heeft niet alleen de derde stad van Nederland (Den Haag), maar ook één van de kleinste gehuchten van ons land: 't Woudt. Een kerk, een rij huisjes, drie boerderijen en een koffiehuis vormen het kleine dorp in Midden-Delfland. Jet, Pim en Annelies van het TV West-programma Op de Kaart werden er eerder al eens allervriendelijkst ontvangen.

Andere gehuchten en buurtschappen in de regio zijn onder andere De Engel, Heenweg en Wilsveen. In die laatste plaats zijn ze trots op hun begraafplaats. Maak met Google eens een leuke ontdekkingstocht langs deze plekken.

Underground

Ben je iemand die in bijvoorbeeld Parijs juist een tocht door de catacomben en de kelders van de stad wil maken? In Leiden kun je dat ook doen. De archeologen van de Oudheidsfabriek nemen geïnteresseerden tijdens de nieuwe Leiden Underground-wandeltocht mee in de vele kelders van de stad. Veel mensen beseffen niet dat ze in Leiden over twee meter geschiedenis lopen.

Rondleiding door kelders in Leiden

Lokale specialiteiten

Proef je in het buitenland graag van de lokale specialiteiten? Die zijn er genoeg in de regio. Laat je rondleiden in de Goudse siroopwafelfabriek, of doe een foodtour door Den Haag.

Wil je helemaal op de Franse tour? Jeu-de-boulen is in Nederland erg in opkomst. In onze regio is een aantal banen. Zo is in Westland The City, waar je niet alleen kan 'boulen', maar ook kan bowlen. Dit nieuwe centrum ging op 15 maart open, maar kon na een paar uur de deuren alweer sluiten vanwege de verplichte lockdown. Inmiddels zijn ze weer open.

Jeu-de-boulen in Delft | Beeld: Omroep West

Ontdekkingstochtjes, maar niet op de fiets

De laatste jaren zijn nieuwe vervoersmiddelen in opkomst. Zo is de elektrische fiets niet meer weg te denken van het fietspad. Maar ben je al eens ingehaald door loopbandfiets oftewel een step gecombineerd met een loopband? In de Krimpenerwaard zijn deze te huur.

Nieuwe natuurgebieden in de regio

In juli is de Nieuwe Driemanspolder bij Zoetermeer geopend. Vanaf nu kan iedereen genieten van dit natuur- en recreatiegebied, met behulp van een podcast van boswachter Arjan Postma. Je wandelt, terwijl Arjan over zijn passie voor de natuur vertelt.

Of ben je al eens bij de Zandmotor geweest? Bij Ter Heijde zijn de duinen angstaanjagend smal en daarom is er in 2011 een kunstmatig schiereiland van 128 hectare opgespoten, genaamd de Zandmotor. Het is er vaak druk met kitesurfers, maar ook zeehonden worden er regelmatig gespot. Met heel veel geluk kan je er een mammoettand vinden, en anders zeker een Acanthocardia tuberculata. Waarschijnlijk ken je die laatste als die schelp van dat benzinestation.

Koeien spotten

Wat nou wild spotten op safari? In Warmond kun je op zoek gaan naar blaarkoppen en lakenvelders. Volg de Levend Erfgoedroute dwars door Warmond, met in de hoofdrol oer-Hollandse koeienrassen.

Suppen

Een andere activiteit die steeds populairder wordt is suppen. Je hoeft er niet veel voor te kunnen, behalve rechtop staan en peddelen. Staand op een surfplank glijd je over het water, en ontdek je bijvoorbeeld Kaageiland. Op veel plekken in de regio is een sup te huur.

Boottocht

In onze waterrijke regio zijn genoeg mogelijkheden om boottochten te maken. Je kunt zelf een roeiboot, kano of fluisterboot huren, maar je kunt ook langsgaan bij schipper Jo van der Lippe in Noordwijk. De ruim 80-jarige 'Noorttukker' is een icoon van het strand en neemt je mee de Noordzee op.

Wil je nog meer tips? Luister naar UIT, het uitgaansmagazine van Radio West. Elke zaterdag- en zondagochtend hoor je de beste tips voor een geslaagd weekend.