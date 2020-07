Nieuwe nachtvlinder ontdekt in Katwijkse Panbos

In het Panbos in Katwijk is een voor Nederland nieuwe nachtvlinder ontdekt. De vlinder werd tijdens een zoektocht naar zo veel mogelijk soorten flora en fauna gespot door leden van de nachtvlinderwerkgroep van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV).

De nieuwe nachtvlinder is een microvlinder met de naam: Epermenia aequidentellis. Het gaat om een soort uit de familie van Borstelmotten. Deze soort is nog nooit eerder in Nederland gezien. De dichtstbijzijnde populatie van deze soort bevindt zich waarschijnlijk in het zuiden van Engeland en de kans dat deze vlinder daar vandaan komt, is volgens de KNNV vrij aannemelijk gezien de stevige windkracht uit die richting de afgelopen dagen.

Dat er een nieuwe nachtvlindersoort wordt ontdekt is niet heel uniek, aangezien er veel soorten nachtvlinders rondfladderen in Europa. 'Dus de kans is vrij groot dat er een nieuwe soort wordt gezien in Nederland, maar als het dan gebeurt, blijft het toch bijzonder', zegt Nick Peeters, coördinator van de nachtvlinderwerkgroep.

Lampen en speciale lakens

Volgens Peeters is het ook maar de vraag of het beestje een populatie weet te starten in Nederland. 'Dat kan, als het een vrouwtje is die eitjes bij zich draagt en als de omstandigheden goed zijn. Maar de kans dat het gewoon "een zwervertje" is, is ook heel groot.'

De vlinderwerkgroep doet geregeld zoekacties in gebieden. 'Dan staan we daar met lampen en speciale lakens die nachtvlinders aantrekken', vertelt Peeters. 'Dit beestje was op het licht afgekomen en in de val terecht gekomen. We konden hem later dus goed bekijken waaruit bleek dat het een soort was die niet eerder in Nederland is gezien.'