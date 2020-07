Advocaat verdachte zaak-Orlando Boldewijn wil vrijspraak

Roy B. moet vrijgesproken worden. Dat zegt zijn advocaat Katja Logtenberg donderdagmiddag in de rechtbank. B. wordt vervolgd omdat hij de 17-jarige Orlando Boldewijn aan zijn lot overliet toen hij in het ijskoude water in het Haagse Ypenburg lag.

Volgens de advocaat is er geen bewijs dat B. niets deed. 'Sterker nog: hij ging met zijn bootje ernaartoe en wilde wel hulp bieden. Daarbij wist hij misschien niet dat het Orlando was. En zelfs al had hij 112 gebeld, dan was hulp te laat geweest voor Orlando.'

Donderdagochtend eiste het Openbaar Ministerie 20 maanden celstraf voor dood door schuld. Volgens de officier van justitie was er een kans geweest dat Orlando gered kon worden als B. 112 had gebeld. 'Het overlijden van Orlando kan redelijkerwijs toegerekend worden aan de verdachte.' B. had de hulpdiensten niet ingeschakeld en hield dagenlang zijn mond over waar het lichaam van Orlando was, terwijl hij wel wist waar het lichaam lag.

'B. handelde wel'

Zijn advocaat stelt dat haar cliënt wel degelijk zocht. 'We hadden allemaal gewild dat hij had gevochten voor het leven van Orlando. Maar hij vluchtte toen het geen zin meer had.'

Logtenberg komt ook met een scenario van wat er is gebeurd. 'Wij denken dat Orlando vanaf de kade het water in is gelopen', gaat Logtenberg verder. 'Mogelijk is hij erin gejaagd. Bovendien kunnen we ook niet uitsluiten dat het ging om zelfmoord.'

PTSS

B. gaf meerdere keren tijdens de rechtszaak aan dat hij niet meer weet wat er is gebeurd. Volgens zijn advocaat Katje Logtenberg is zijn geheugenverlies te verklaren omdat de Hagenaar PTSS heeft. Verder is het enige bewijs wat er ligt alleen maar de verklaring van B. 'De kans dat hij dingen heeft gezegd die de politie van hem wilde horen is aanwezig, omdat de politie hem zwaar onder druk zette.'

Orlando en B. hadden op 18 februari 2018 een date op de boot van de Hagenaar. Na een aantal uur zette B. de 17-jarige Orlando weer af op de kant. Hoe Orlando in het water is beland, is niet bekend en die vraag zal waarschijnlijk ook niet meer beantwoord worden. 'Onbevredigend', noemde de officier van justitie het donderdag.

B. had donderdag het laatste woord. 'Ik vind het heel erg voor de nabestaanden', zei hij. Op 16 juli volgt de uitspraak.

