Bowlen in coronatijd is zelf je bal ontsmetten en je eigen schoenen aan

We 'mogen' weer van alles en nog wat sinds woensdag 1 juli, maar bij sommige dingen vraag je je af: hoe dan? Bowlen bijvoorbeeld. Bij Bowling Westland in De Lier hebben ze toch een manier gevonden om op anderhalve meter afstand weer aan de gang te kunnen gaan.

'Iedereen speelt steeds met dezelfde bal', vertelt Fleur van der Schee van Bowling Westland, 'er mogen maximaal vier volwassenen per baan, we hebben schermen van plexiglas tussen de bankjes, en mensen moeten overschoentjes aan over hun eigen schoenen.'

Het wisselen van je eigen schoenen voor speciale bowlingschoenen is dus, in elk geval voorlopig, verleden tijd. 'We gebruiken nu van die plastic schoentjes die je bijvoorbeeld ook in het zwembad gebruikt. Daarmee heb je nog wel grip op de baan.'

Sfeer

Voor Van der Schee en haar personeel waren het drie moeilijke maanden. 'Als horeca-ondernemer houd je ervan om met klanten in contact te zijn, de gezellige sfeer, en als je dat drie maanden moet missen is dat erg moeilijk.'

De reserveringen komen weer binnen, en die zijn hard nodig, al zal het niet genoeg zijn om de schade van de afgelopen drie maanden in te halen: 'Ik denk niet dat dat nog lukt, maar het belangrijkste is dat we weer open kunnen,' aldus Van der Schee.

LEES OOK: Poppodium Paard voorzichtig open: '175 euro per kaartje om rendabel te zijn, maar dat is geen optie'