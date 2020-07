Moluks wijkcentrum in Alphen officieel geopend: 'Groot feest volgt later'

'Helaas zijn we gebonden aan de anderhalve meter afstand', verklaart Cobez Dias, voorzitter van de stichting Kaju Putih. 'Maar wanneer dit over is, gaan we beslist een groter feest doen. We hopen in september, afhankelijk van wat de regering tegen die tijd beslist.'

Uit handen van wethouder Kees van Velzen (CDA) ontving 'oom' Nico Tamaelasapal de sleutel van het gloednieuwe gebouw in de Bomenbuurt. Het 85-jarige oud-bestuurslid maakt deel uit van de eerste generatie Molukkers die in 1965 naar Alphen kwamen.

'Eind juli startklaar'

Sindsdien moesten ze het stellen met een tijdelijk onderkomen. 'Eindelijk hebben we na 55 jaar een stenen gebouw', aldus Tamaelasapal. 'Ik ben heel blij.' Dias noemt het een heuglijke dag. 'Er zijn mensen gekomen die buiten deze wijk wonen. Dat is ook onze visie: we zijn er voor iedereen.'

Helemaal af is het wijkcentrum, dat een kleine 1,2 miljoen euro heeft gekost en waarvoor eind november de eerste paal werd geslagen, nog niet. Zo moeten de deuren van het pand nog toegankelijk worden gemaakt voor mensen met een rolstoel of scootmobiel en ontbreekt de bar nog. Dias: 'We hopen dat het gebouw eind juli echt startklaar is.'

