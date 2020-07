Jozias van Aartsen blijft Den Haag trouw: 'Het is echt een unieke stad'

'Geen haar op mijn hoofd die eraan denkt.' Jozias van Aartsen is resoluut. Na zijn afscheid als burgemeester is het geen moment in hem opgekomen om Den Haag definitief de rug toe te keren. Hij woonde een paar maanden in Drenthe, toen hij daar tijdelijk commissaris van de Koning was. Hij verbleef midden in het centrum van Amsterdam, in de maanden dat hij daar waarnemend burgemeester was. Respectievelijk rustig en fascinerend, zegt hij daarover. Maar hij blijft Den Haag trouw. 'Het is echt een unieke stad.'

Die liefde voor de stad met die mooie kustlijn, ambassades, internationale instituten, de Schilderswijk en het Zuiderpark is duidelijk zichtbaar in de herhaling van de aflevering van Haagse Iconen. Die aflevering is dit weekeinde weer te zien bij Omroep West.

Te zien is dat Van Aartsen net burgemeester is. Hij laat onder andere de wijk zien waarin hij is opgegroeid. Hij gaat naar één van zijn favoriete plekken: de top van het Strijkijzer op het Rijswijkseplein. Ook is hij zichtbaar verguld als blijkt dat er een raceduif naar hem is vernoemd. Die band met de stad is nu, jaren later en diverse klussen verder, niet weg.

Verknoopt

In de aflevering wordt ook duidelijk dat hij graag fietst, iets wat Van Aartsen gemeen heeft met de nieuwe burgemeester van Den Haag, Jan van Zanen. 'Als er in de gemeenteraad een probleem ter sprake kwam, fietste ik er even langs', vertelt hij nu.

Maar dat kan natuurlijk ook tot gevolg hebben dat je nooit meer kan ontspannen, dat je bij alles wat je tegenkomt denkt: 'daar moet ik iets mee'. Daarvan had hij dan weer minder last, vertelt de oud-burgemeester op een regenachtige middag in een strandpaviljoen vlakbij de Scheveningse haven. 'Ik was - en dat ben ik nog - heel erg verknoopt met de stad. Maar dat bracht nooit spanning met zich mee.'

Sterke opinie

En passant geeft hij een tip aan zijn opvolger. 'Fiets eens door het Zuiderpark. En kijk eens hoe de Haagse samenleving zich daar manifesteert.'

Van Aartsen (25 december 1947) stopte drie jaar geleden als burgemeester van Den Haag. Daarna was hij acht maanden waarnemer in Drenthe en acht maanden waarnemer in Amsterdam. Nu doet hij meerdere adviesopdrachten, veelal voor de overheid. Zo gaat hij in opdracht van staatssecretaris Stientje van Veldhoven het systeem van milieutoezicht- en handhaving onderzoeken. 'Ik heb hier wel een sterke opinie over. Anders had ik het ook niet gedaan', zegt hij fijntjes op de hem zo tekenende manier.

Relatie met gemeenten

Sinds de begindagen van Van Aartsen als burgemeester is de stad sterk veranderd. Een belangrijke bijdrage die hij heeft geleverd, vindt hij zelf, is dat het zelfbewustzijn groter is geworden. 'Eén van de dingen waar Den Haag van af moest, is dat vaak werd gezegd: 'We zijn maar de derde stad van het land.' Dat kwam ook een beetje omdat er een trauma is omdat hier geen universiteit is. De komst daarvan, met de vestiging van een deel van de Universiteit Leiden hier, is natuurlijk in gang gezet door Wim Deetman. Sindsdien is dat steeds uitgebreid. Het draait als een tierelier.'

Een ander belangrijk punt is dat de verhoudingen met omliggende gemeenten niet altijd goed waren. Van Aartsen noemt de relatie met Rotterdam in die tijd zelfs 'bar slecht'. Nu is er de Metropoolregio, het samenwerkingsverband van 23 gemeenten. Goed voor de bereikbaarheid, economie en behoud van groen in bijvoorbeeld Midden-Delfland, schetst hij. Verder is hij blij met de bouwplannen die in zijn jaren zijn gemaakt. Vooral de komst van een nieuw cultuurcentrum, Amare, noemt de oud-burgemeester goed voor de verdere ontwikkeling van het centrum van Den Haag. Allemaal ontwikkelingen die hebben gezorgd voor 'meer zelfvertrouwen' in de stad. Een groter zelfbewustzijn.

Koning

Ook noemt Van Aartsen het feit dat het stadsbestuur in zijn periode er veel aan heeft gedaan om ook de bewoners van wijken als de Schildersbuurt, Laak en Transvaal duidelijk te maken dat zij bij de stad horen. 'Daarom ben ik ook zo blij met het bezoek van de koning aan de Haagse Markt. Dat was daar een heel belangrijk moment in.' Hij voegt er direct aan toe dat dat zeker niet alleen zijn verdienste is geweest. 'Je doet dat met heel veel mensen. En ik moet zeggen: ik had in het college hele goede collega's.'

Dat maakt ook direct de rol van een burgemeester duidelijk. De ingewikkelde positie waarin hij of zij zich bevindt. Voor een groot deel is het werk op de achtergrond. 'Politici moeten de boer op. Die willen weer worden herkozen. De wethouders willen een tweede termijn. Als burgemeester moet je ze dus adviseren, zonder dat je daarmee te koop loopt. Er zijn ook burgemeesters die zelf meer op de voorgrond willen staan, maar dat werkt vaak in je tegendeel. Daarom heb ik ook nooit iets gedaan op sociale media. Ik geloofde daar niet in. Het werkt niet. Het heeft helemaal geen zin om alleen jezelf te promoten. Wat wel belangrijk is, is dat je zichtbaar bent in de stad. Mensen moeten voelen dat je nabij bent. Maar daarvoor kan je het best fietsen.'

Ander type

Na zijn vertrek werd duidelijk dat de gemeenteraad toch een iets ander type wilde, iemand die juist wel zichtbaar was op sociale media. Het werd Pauline Krikke. Zij werd op 17 maart 2017 beëdigd. Begin oktober 2019 stapte ze op. Van Aartsen wil er liever niet te veel over zeggen, maar maakt wel duidelijk dat hij van een afstand zag hoe er 'veel veranderde' in het stadhuis. Zo vertrok een aantal in zijn ogen goede mensen, omdat zij niet met Krikke konden samenwerken.

Iedere burgemeester bouwt voort op het werk van zijn voorganger. | Jozias van Aartsen

'Iedere burgemeester bouwt voort op het werk van zijn voorganger. In mijn geval Wim Deetman, een fantastisch goede burgemeester', aldus Van Aartsen. 'Je gaat er vanuit dat jouw opvolger ook min of meer in jouw voetsporen verder gaat, dat een bepaalde lijn wordt doorgetrokken – zij het op een andere manier.' Maar dat gebeurde niet, moet hij constateren. Van Aartsen: 'Maar ook voor haar zelf is het natuurlijk ongelooflijk triest hoe dat liep. Ik heb haar ook geschreven dat ik echt hoop dat zij het mooie kan koesteren.'

Vertrouwen

Afgelopen woensdag waren Van Aartsen en zijn vrouw Henriëtte aanwezig bij de beëdiging van Jan van Zanen. Iemand die hij goed kent en waarin hij vertrouwen heeft. 'Het is iemand die de twee kanten van het burgemeesterschap beheerst. Aan de ene kant kan hij een echte 'burgervader' zijn, iemand die er is voor de inwoners van de stad. Aan de andere kant heeft hij strategisch inzicht, hij kan in het college meedenken over hoe zaken moeten worden aangepakt.'

Van Zanen ziet ook het belang van de grote steden, zegt zijn voorganger. 'De rol die zij spelen in 2020. Zij zijn, zei hij in het verleden ook al vaak, de eerste overheid, dichtbij de burger. Van Aartsen: 'Ik ben heel blij met zijn benoeming.'

