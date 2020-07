Moskee in Boskoop stopt met gebedsoproepen, oplossing nog niet in zicht

Het bestuur van de Arrahman-moskee heeft aan de gemeente toestemming gevraagd om vanwege de coronabeperkingen, tijdens de ramadan, met versterkt geluid drie keer per week op te mogen roepen tot gebed. Nadat de ramadan in mei ten einde was, ging de moskee door met gebedsoproepen.

Omwonenden van de moskee zijn daar boos over. Toen de moskee aan de Vogellaan in 1999 werd gebouwd, is volgens de gemeente, de afspraak gemaakt dat er geen versterkte gebedsoproepen zouden plaatsvinden. Desondanks zegt Spies geen juridische middelen te hebben om de oproepen gedwongen een halt toe te roepen. In de Wet Openbare Manifestaties (WOM) is de oproep tot het gebed toegestaan en de WOM gaat boven de afspraak van de toenmalige gemeente Boskoop uit 1999.

De moskee in Boskoop | Foto: Studio Alphen

Oplossing

Het moskeebestuur heeft tijdens het gesprek aangegeven gebedsoproepen belangrijk te vinden en daarmee door te willen gaan. Omwonenden toonden begrip voor de gebedsoproepen tijdens de ramadan, maar willen op hun beurt dat de in 1999 gemaakte afspraken vanaf nu weer worden gehandhaafd.

Woensdagavond is afgesproken dat in de komende maanden gezocht wordt naar een oplossing. Uiterlijk op 1 oktober moeten de afspraken over de toekomst zijn gemaakt. Tot die tijd vinden geen versterkte gebedsoproepen plaats, is volgens de gemeente toegezegd.

