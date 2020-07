Acht jaar cel geëist tegen kopstuk Albanese drugsbende vanwege Haagse cocaïnelabs

Het Openbaar Ministerie eist een celstraf van acht jaar tegen een 32-jarige Albanese man die lid zou zijn van een Albanees drugssyndicaat dat op de Frederikstraat en de Laan van Meerdervoort in Den Haag cocaïne verwerkte. De labs werden in augustus 2018 door de politie ontmanteld. De agenten vonden er zestig kilo cocaïne.

Begin dit jaar werden al vier andere leden van het Albanese drugssyndicaat veroordeeld tot celstraffen van zes jaar, vier jaar en zestien maanden. Donderdag moesten twee andere Albanese verdachten, die tot voor kort in België verbleven, bij de Haagse rechtbank verschijnen.

Eén van die twee, een 32-jarige Albanese man, had volgens het OM een hoge functie bij het drugssyndicaat. Hij woonde in een chique appartement in het centrum van Den Haag, en stuurde andere leden van de organisatie aan, terwijl hij met andere kopstukken zat te dineren in een Italiaans restaurant. Observatieteams van de politie zagen hem ook regelmatig bij het cocaïnelab aan de Laan van Meerdervoort. Zijn vingerafdruk zat op een magnetron waarin cocaïne werd gekookt.

Twee verdachten ontkennen

Volgens de Albanese man was hij maar één keer in het pand aan de Frederikstraat geweest, maar hij had er geen cocaïne gezien. 'Het was er helemaal leeg', zei hij bij de rechtbank. Het pand aan de Laan van Meerdervoort bezocht hij vaker, voor de gezelligheid. 'Ik dronk er wel eens een biertje en legde er wel eens een kaartje. Dat was alles.'

In het verdachtenbankje zat donderdag ook de 40-jarige halfbroer van het Albanese kopstuk. Hij was nooit in Den Haag geweest, vertelde hij. In het cocaïnelab aan de Frederikstraat was anders wel zijn paspoort gevonden. 'Die zat in een jas die ik in een café in Brussel aan een vriend heb gegeven', zei deze Albanese verdachte bij de rechtbank.

Drugslab bij toeval ontdekt

Tegen de halfbroer eist het OM ruim vier jaar cel, vanwege de verwerking van cocaïne in het lab aan de Frederikstraat. Volgens de officier van justitie was hij in het pand toen de wijkagent er bij toeval het drugslab ontdekte. Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.

LEES OOK: Twee Hagenaars opgepakt in groot drugsonderzoek