Motoragent voor rechter na mishandeling arrestant

De agent zou in 2014 een overlastgever in het centrum van Den Haag te hardhandig hebben aangepakt. De arrestant zou in zijn gezicht zijn gestompt, met een wapenstok geslagen, bij de keel gegrepen en kreeg pepperspray in zijn ogen. Volgens justitie was dit geweld buitenproportioneel. Ook zou het proces-verbaal dat de agent later opstelde van de arrestatie niet overeenkomen met de camerabeelden van die avond.

De vermeende overlastgever werd in eerste instantie veroordeeld, maar later vrijgesproken voor zijn gedrag. Na die vrijspraak heeft hij aangifte gedaan tegen de agent voor mishandeling. Dat is de reden dat het zo lang heeft geduurd voor de zaak door de rechter wordt behandeld.