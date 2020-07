Progressief Oegstgeest wil niet verder met VVD en laat coalitie vallen

Progressief Oegstgeest heeft donderdag laten weten dat ze uit een coalitie met de VVD en CDA stapt. 'Het beschadigde vertrouwen in de VVD heeft ertoe geleid dat voortzetting van deze coalitie onmogelijk is geworden', zei fractievoorzitter Melanie van Driel in de Oegstgeester gemeenteraad.

Struikelblok was de raadsvergadering over woningbouw bij kasteel Endegeest. Na jarenlang steggelen lag er een voorstel klaar om woningbouw bij kasteel Endegeest toe te staan. Wethouder Peter Glasbeek van Progressief Oegstgeest had zijn lot verbonden aan het dossier. Mocht het niet door de gemeenteraad komen, dan zou hij opstappen. Zo geschiedde, coalitiepartner VVD stemde onverwacht tegen waardoor er geen meerderheid was.

'Het besluit tot beëindiging van de samenwerking nemen wij niet lichtzinnig', zegt Van Driel. 'Bestuurlijke verantwoordelijkheid gaan wij niet uit de weg, maar in het vertrouwen dat essentieel is voor een goede samenwerking in deze constellatie is er niet meer.'

Moeilijke dossiers

Ook blikte Progressief Oegstgeest terug op de samenwerking van de afgelopen jaren. 'Op basis van de verkiezingsuitslag hebben we met succes een nieuw gemeentebestuur gevormd. Cruciaal in de samenwerking met VVD en CDA was de bereidheid om compromissen te sluiten en afspraken te maken. Wij hadden destijds het vertrouwen dat ook na de vorming van de coalitie alle partijen zich hiervoor blijvend zouden inzetten, ook op moeilijke dossiers.'

Progressief Oegstgeest is een lokale partij waarin GroenLinks en Partij van de Arbeid samen met onafhankelijke leden samenwerken.