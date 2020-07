Tientallen boeren bij Binnenhof voor spontaan protest

Er zijn nog demonstranten uit heel Nederland onderweg naar Den Haag. Deze boeren mogen hun trekkers op de Bezuidenhoutseweg parkeren en daarna lopend naar de verzamelplaats op het Malieveld gaan.

De actie is een initiatief van Farmers Defence Force (FDF). 'Willen we invloed uitoefenen op die stemming, dan zullen we vanavond Den Haag wakker moeten schudden. Zodat ze voor de goede zaak, namelijk gezonde koeien en een gezonde melkveehouderij stemmen. Het is van evident belang dat men niet kiest voor het desastreuze plan van Carola Schouten', zo liet de organisatie weten.

Foto: Omroep West

Binnenhof afgesloten

In het hele land stapten boeren op de trekker om zich voor het Binnenhof te verzamelen. Rond 21.00 uur hadden zich tussen de twintig en dertig tractoren in de Haagse binnenstad gemeld. 'We hebben het Binnenhof fysiek afgesloten zodat de boeren het Binnenhof zelf niet op kunnen', legt een woordvoerder van de politie uit. 'We zijn nu in overleg met de organisatie en de gemeente over het verdere verloop van de demonstratie.

Bouw in Verzet

De boeren worden donderdagavond gesteund door de bouwers. Bouw in Verzet had haar achterban opgeroepen om ook naar Den Haag te komen en enkele bouwers hebben aan deze oproep gehoor gegeven.

De HTM laat weten dat bus 22, 24 en 28 een andere route rijden omdat de bussen niet langs de demonstratie kunnen.

Verantwoordelijkheid kennen

De andere boerenactiegroep, Agractie, steunt de actie van FDF niet. Die riep boeren juist op om thuis te blijven om het debat van vanavond niet onder druk te zetten. 'Wij weten namelijk dat een aantal partijen twijfelt en onder druk zal afhaken', zo schreef Agreactie in een verklaring. 'We rekenen erop dat een ieder hierin zijn verantwoordelijkheid kent en niet al vanavond naar Den Haag zal gaan.' Mocht de Tweede Kamer instemmen met het voorstel van minister Schouten dan wil Agractie vrijdag actie gaan voeren in de Hofstad.

Bart Kemp van Agractie, legde donderdagmiddag op Radio West uit waarom de boeren tegen het wetsvoorstel zijn. 'Het gaat erom dat de maatregel die is afgekondigd echt leidt tot gezondheidsproblemen onder koeien. Dierenartsen, voerexperts en wetenschappers hebben dit duidelijk aangegeven bij de minister, maar die houdt toch vast aan deze maatregel, terwijl we ook intensieve gesprekken hebben gevoerd voor een alternatief die zorgt voor maatwerk. Er zijn groepen die met een eiwitarm dieet kunnen leven, maar dat geldt niet voor alle groepen, zoals drachtige koeien. Dus dit is echt onacceptabel.'