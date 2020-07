Binnenstad Den Haag weer bereikbaar voor verkeer, weinig boeren op Malieveld

Bart Kemp van Agractie verwachtte vrijdagochtend een paar honderd boeren in Den Haag. 'Een aantal boeren heeft gisteravond al actiegevoerd en we willen ons ook op andere plekken laten zien. Daarom wordt dit een afgeslankte actie', aldus Kemp, die zegt contact te hebben gehad met de gemeente Den Haag. Volgens Agractie gaan boeren vrijdag ook demonstreren bij de verschillende provinciehuizen in het land.

In de hofstad waren donderdagavond legervoertuigen en militairen ingezet om te voorkomen dat demonstranten in het centrum kunnen komen. Trams op de lijnen 15, 16 en 17 reden om, maar vervoerder HTM laat weten dat de lijnen weer de normale route rijden. Op verzoek van de gemeente Den Haag stuurde Defensie ongeveer zestig militairen naar de Hofstad. 'Ze blijven zo lang als nodig is', zei een woordvoerder van het ministerie.

Grote vrachtwagens versperden de weg naar de toegangsweg van het Binnenhof. Ze waren neergezet bij de grote kruising, ingeklemd tussen de gebouwen van het ministerie van Financiën en de Hoge Raad. Op de snelwegen is het vrijdagochtend rustig. Een woordvoerder van de ANWB laat weten ook nergens tractoren te zien rijden op de snelwegen.

Legertrucks staan klaar om het centrum van Den Haag af te sluiten | Foto: Omroep West

Protest tegen veevoerplannen

Boze boeren protesteerden donderdagavond ook in Den Haag. Tientallen boeren verzamelden zich bij het Binnenhof, waar de Tweede Kamer stemde over een voorstel van minister Carola Schouten (Landbouw). Zij wil dat koeien verplicht eiwitarm voer moeten krijgen om de stikstofuitstoot te beperken. Dit voer kan ongezond voor de koeien zijn, zeggen de boeren.

De boeren maken zich zorgen om de gezondheid van de dieren:

'Die maatregel is mij niet heilig", zuchtte Schouten in de Kamer. Maar de regeling is wel noodzakelijk om stikstofruimte te creëren. Voorstellen om de maatregel te heroverwegen of helemaal van tafel te halen, konden dan ook op weinig enthousiasme rekenen van de minister. Zij had nog gehoopt op een compromis met de sector, maar het voorstel dat de boeren uiteindelijk deden was te vrijblijvend, aldus Schouten. Ze benadrukte dat ze wel degelijk met de boeren heeft gesproken, ook de afgelopen tijd. Daarvoor sprak ze via het Landbouw Collectief met de agrarische sector, maar die verzameling van clubs, waaronder de actiegroep Farmers Defence Force, liep weg van die gesprekken.

Doorrekening

Het CDA en de VVD vroegen Schouten om de het voervoorstel van de melkveehouderij en haar eigen plannen allebei door te laten rekenen door het Planbureau voor de Leefomgeving. Ook een combinatie moetworden doorgerekend, om vervolgens te kijken op welke manier toch voldoende stikstofwinst kan worden gehaald. Schouten zag zo'n plan niet zitten, omdat het lang zou duren en boeren misschien de valse hoop zouden krijgen dat haar plannen niet sowieso per 1 september ingaan.

Toch stemde een meerderheid van de Tweede Kamer voor het voorstel van de twee coalitiepartijen. Het CDA wil dan ook snel een reactie van de bewindsvrouw.