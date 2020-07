Vijf jaar cel en tbs voor fatale steekpartij bij metrostation

Guillian van H. die de 20-jarige Wesley Rietveld uit Lekkerkerk in september vorig jaar heeft doodgestoken, is veroordeeld tot vijf jaar cel en tbs. Het Openbaar Ministerie (OM) had acht jaar cel geëist tegen de Rotterdammer.

De fatale steekpartij was op 9 september vorig jaar op het perron van metrostation Capelsebrug in Rotterdam. Het slachtoffer werd nog door de hulpdiensten gereanimeerd, maar hij overleed niet veel later op het perron aan zijn verwondingen. De nu 21-jarige Guillian van H. werd diezelfde dag door de politie aangehouden. Hij heeft bekend, maar stelde uit zelfverdediging gehandeld te hebben. Het slachtoffer zou dreigend zijn geweest en hebben geslagen. Volgens het OM was er geen sprake van noodweer.

De rechtbank verwijt Van H. dat de gruwelijke steekpartij niet alleen onherstelbaar en groot leed bij de nabestaanden van het jonge slachtoffer Wesley Rietveld heeft veroorzaakt. 'Ook de samenleving reageerde geschokt. De dodelijke steekpartij vond plaats op een metroperron, op een tijdstip waarop veel mensen met de metro naar werk, studie of school reizen. Velen hebben de steekpartij zien gebeuren.'

'Kans op herhaling groot'

Dat de gevangenisstraf lager uitvalt dan de geëiste acht jaar, is omdat het OM deze had gekoppeld aan een bepaalde therapie die door de rechtbank als te mager werd gezien. 'Dit (de GVM-maatregel) geeft een onvoldoende stevig kader om het gevaar op herhaling te verminderen. Bij herhaling is de kans groot dat de verdachte zichzelf of een ander ernstige schade zal toebrengen. Dat stevige kader wordt wel geboden door een tbs met voorwaarden.'

Bij tbs met voorwaarden, is vijf jaar cel de maximale straf. De rechter zei zich te realiseren dat die straf voor de nabestaanden te laag is. 'De keuze voor de tbs met voorwaarden biedt echter als groot voordeel dat het strafdoel van de resocialisatie van de verdachte en daarmee de bescherming van de maatschappij veel beter vorm kan krijgen.'