Acht politiemensen in quarantaine vanwege arrestant met verhoging

De 23-jarige Tulashi heeft voor flinke consternatie gezorgd op het Haagse politiebureau Jan Hendrikstraat en op de spoedeisende hulp van een Haags ziekenhuis. De vrouw zou in het gezicht van een arts hebben gehoest en een paar weken later moeten acht politiemensen in quarantaine, omdat Tulashi verhoging heeft en mogelijk besmet is met Covid-19. 'Ik heb het gezegd op het politiebureau, ik heb het niet', zegt ze tegen de politierechter.

Tulashi is mager en heeft zwart sluik haar tot op haar heupen. Ze heeft haar benen over elkaar geslagen en haar witte plateaugymp wipt continu heen en weer. Niet van de zenuwen, want de jonge Haagse doet zelfverzekerd haar verhaal. 'Ik ben ziek en ik braak heel veel. Omdat ik stikte in mijn braaksel, heeft mijn moeder, waar ik in maart logeerde, 112 gebeld en er kwam een ambulance.'

In het ziekenhuis wil de eerstehulparts bloed afnemen, maar geen coronatest doen. De rechter leest de verklaring van de arts voor: 'Er waren geen aanwijzingen voor corona, maar de patiënt wilde opgenomen worden. Ik heb uitgelegd dat dat niet kon. Ze werd boos, begon te schreeuwen en hoestte in mijn gezicht. Ik voelde druppels. Daarna heb ik haar gevraagd weg te gaan. Dat deed ze.'

Braakreflex

'Heeft u gehoest?,' vraagt de rechter. Tulashi antwoordt met schelle stem: 'Ik moest een mondkapje op en heb een braakreflex. Dat klinkt als een soort popgeluid. Ik heb echt niet gehoest.' De jonge vrouw kijkt de rechter geïrriteerd aan: 'Die arts kwam zonder beschermende kleding de behandelkamer in en stuurde me naar huis. Ik ben opgestaan en het ziekenhuis uitgelopen.'

De politierechter bladert verder in het dossier. 'Op 1 mei stond er politie aan uw deur en moest u mee naar het bureau. Toen bleek dat u verhoging had, bent u naar het ziekenhuis vervoerd en daar bent u weggelopen. Hoe zit dat?' Tulashi reageert fel: 'Ik ben ziek, ze weigerden mijn medicatie te geven. Ik moest overgeven op het bureau en raakte bewusteloos. In het ziekenhuis kreeg ik twee agenten voor m’n deur, maar toen die koffie gingen drinken, was ik weg.'

Poging tot dwang

De officier van justitie vindt dat er genoeg bewijs is voor poging tot dwang. 'De arts en een getuige - een verpleegkundige - zeggen dat mevrouw getest wilde worden op corona. Ze heeft gehoest om die test af te dwingen of een opname in het ziekenhuis.' Daarnaast wordt Tulashi verdacht van belediging: 'De arts is aangetast in zijn eer en goede naam. Hoe durf je zorgpersoneel zo te behandelen.'

De advocaat van de jonge vrouw vindt de zaak niet te vergelijken met andere coronahoester-zaken. 'In die gevallen riep de verdachte dat hij corona had, maar daar is hier geen sprake van. Er waren geen aanwijzingen dat ze Covid-19 had en juist de arts wist dat. Misschien heeft ze gekucht, maar het is niet strafbaar om je onbeleefd te gedragen.'

Geen getuigen

De rechter houdt haar uitspraak kort: 'De arts zegt dat er geen getuigen in de behandelkamer waren. Een verpleegkundige verklaart dat er gehoest is, maar ze heeft het niet zelf gezien. We weten dus niet zeker of u in zijn gezicht heeft gehoest en dat is essentieel voor de bewijsbaarheid van de poging dwang en de belediging. Ik ga u vrijspreken van alle feiten.'

Tulashi staat op, schuift haar stoel aan en loopt lachend weg. 'Fijne dag!'

In het kader van de privacy zijn de namen gefingeerd.

