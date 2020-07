Hongaars ziekenhuis geeft Jayme (1) hoop, nog wel onderzoek en geld nodig

De Rijswijkse Jayme (1) kan mogelijk in Hongarije aan zijn spierziekte worden behandeld. De jongen lijdt aan de zeldzame ziekte SMA type 1, waardoor hij niet ouder zal worden dan twee jaar. Inmiddels is 1,9 miljoen euro opgehaald voor een duur medicijn dat een definitieve oplossing biedt. Alleen een medisch onderzoek en extra geld staan behandeling nog in de weg.

'We hebben goed nieuws. Jayme kan behandeld worden in het Bethesda Kinderziekenhuis in Budapest', schrijven zijn ouders op sociale media. 'We hebben alle benodigde documenten naar Hongarije gestuurd en krijgen na het weekend duidelijkheid over de precieze kosten.' Als resultaten van bloedonderzoek goed zijn, zou Jayme in augustus behandeld kunnen worden.

De familie van het kind zal zich de afgelopen weken heel anders hebben voorgesteld. Nadat eind mei de bijna 2 miljoen euro werd opgehaald om het middel Zolgensma te kunnen kopen, bleek hoe lastig het is om een ziekenhuis te vinden dat het medicijn wil en mag toedienen.

Zoektocht naar behandeling

Volgens specialisten in Nederland en België hebben alleen baby's tot zes maanden baat bij een behandeling met Zolgensma, is voor het toedienen in Duitsland een wachtlijst en is afreizen naar de Verenigde Staten niet mogelijk vanwege de coronapandemie. De hoop is nu dat Jayme in Hongarije wel behandeld kan worden voor zijn spierziekte.

De Rijswijkse baby heeft Spinale Musculaire Atrofie (SMA), waardoor hij uiteindelijk volledig verlamd raakt en voor zijn tweede verjaardag zal overlijden. Hij ondergaat nu behandelingen met een middel dat de verlamming vertraagt. Een injectie met het nieuwe medicijn Zolgensma zou de spierafbraak stoppen.

Zo werkt het nieuwe medicijn:

Hoewel de miljoenen voor het medicijn inmiddels binnen zijn, is dat niet genoeg om de hele operatie te kunnen betalen. Voor zowel de reis naar Hongarije, als verblijfkosten daar zijn de ouders nog op zoek naar enkele tonnen. 'We hopen op jullie steun voor het laatste zetje dat nodig is, nu het eindelijk duidelijk is waar Jayme behandeld kan worden', schrijft de familie op Facebook. In totaal is 2,4 miljoen euro nodig.

