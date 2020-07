Vluchtelingenwerker Tineke Ceelen ontroerd na onderscheiding: 'Voelt als erkenning en waardering'

In april van dit jaar wordt Ceelen benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau vanwege haar inzet, betrokkenheid en verdiensten bij Stichting Vluchteling. Ceelen is sinds 2003 directeur van de hulporganisatie.

Ceelen: 'Vluchtelingen zitten altijd in het verdomhoekje. Er is weinig draagvlak voor de opvang en de hulp aan vluchtelingen. Wij doen alsof vluchtelingen een probleem voor ons zijn, terwijl het een groep is met een ernstig probleem. Het zou logisch zijn dat wij die mensen zouden willen helpen, maar dat is niet meer zo logisch. Het feit dat ik nu een onderscheiding krijg, betekent ook dat het werk voor die mensen gezien, erkend en gewaardeerd wordt.'

Tineke Ceelen aan het werk voor Stichting Vluchteling | Foto: www.vluchteling.nl

De 57-jarige Ceelen heeft in al die jaren dat zij betrokken is bij het vluchtelingenwerk veel van de wereld gezien. 'Het heeft mij een rijker mens gemaakt. Al die reizen, al die indrukken', vertelt ze. 'Tegelijkertijd heb ik weinig illusies meer over. De mens is tot alles in staat. Ik heb veel ellende gezien. Wat mensen elkaar aan kunnen doen, dat gaat jouw en mijn voorstellingsvermogen te buiten.'

Coronavirus

Door de coronamaatregelen kan Ceelen zich momenteel niet over de wereld verplaatsen. Zodra het weer kan, vliegt ze uit. 'Ik zou het liefst direct naar Congo vliegen. Daar zit dokter Denis Mukwege, een vriend van ons. Hij geeft leiding aan het Panzi Hospital. In 2018 was hij de winnaar van de nobelprijs voor de vrede. Wij kennen hem al jaren en steunen zijn ziekenhuis. Momenteel heeft zijn ziekenhuis het heel zwaar. Ik zou met hem willen praten om te kijken hoe wij hem maximaal kunnen steunen.'