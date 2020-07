Miljardentekort dreigt voor woningcorporaties in Haaglanden en Midden-Holland

In de brief verwijzen de bestuurders naar een onderzoek dat de Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft gedaan. Deze instelling houdt toezicht op de corporaties. Uit het onderzoek blijkt dat de regio’s Haaglanden, Midden-Holland en Rotterdam de meeste woningen van heel Nederland moeten bouwen. Zij hebben tot en met 2035 een investeringsopgave van in totaal 25 miljard euro.

Maar de corporaties hebben te weinig geld om deze investeringen te doen. Ze komen minimaal tien miljard euro te kort en de tekorten zullen alleen maar verder op lopen, zo blijkt uit het onderzoek. 'We zijn geschrokken van deze uitkomsten', schrijven de bestuurders aan Ollongren. 'Vooral de langjarige doorwerking baart ons zorgen. De werking van het stelsel rond sociaal wonen dreigt te worden uitgehold.'

Geld in 2024 al op

Naar verwachting is al in 2024 het geld op om de noodzakelijke investeringen te kunnen doen. 'Dat heeft tot gevolg dat na 2024 nauwelijks nog concrete voornemens tot nieuwbouw, sloop en grootschalige renovatie door corporaties zijn gepland en dat de plannen in de jaren ervoor niet passen bij het tempo dat de opgaven eigenlijk vragen.'

Ook de financiële problemen waar woningcorporatie Vestia nog altijd mee kampt heeft nadelige gevolgen voor de regio. In onder meer Delft, Zoetermeer, Westland en Den Haag is Vestia een grote speler. De woningcorporatie moest na haar bijna-failissement in 2012 flink saneren. Ook eind 2019 moest het concern weer aankloppen bij andere woningcorporaties voor hulp, nadat het een kleine tweehonderd miljoen euro tekort had om afspraken na te komen.

Verhuurdersheffing

Om de problemen van de corporaties het hoofd te bieden, willen de ondertekenaars van de brief onder meer dat het kabinet nadenkt over de verhuurdersheffing. Dat is een heffing die verhuurders die meer dan vijftig huurwoningen bezitten moeten betalen. Deze heffing zou volgens de bestuurders ten goede moeten komen aan de volkshuisvesting in onder andere Den Haag en Rotterdam.

