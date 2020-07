Onderzoek naar Poolse vrouw die echtgenoot doodstak levert weinig op

Onderzoeken naar mogelijke trauma’s van de Poolse Agnieszka G., die in februari 2019 in de Haagse Mariottestraat haar partner zou hebben doodgestoken, hebben weinig opgeleverd. Deskundigen concluderen dat ze niet lijdt aan een 'battered-womansyndroom', door eerdere mishandelingen. Dat bleek vrijdag bij een zitting van de Haagse rechtbank.

Het 'battered-womansyndroom' komt bij vrouwen voor die vaker zijn mishandeld. Deze vrouwen hebben hun aanvaller ernstig verwond of gedood omdat ze geen andere uitweg meer zien.

Advocaat van de verdachte, Jan Sneep, vindt het teleurstellend dat deskundigen er kennelijk 'de vinger niet achter kunnen leggen' wat er met de verdachte aan de hand is. Volgens hem is er sprake van 'psychische overmacht'. Een ruzie met haar partner liep uit de hand doordat de vrouw zou zijn getraumatiseerd. In drie relaties was er een continue stroom van geweld tegen haar geweest.

Geen posttraumatische stressstoornis

Een psycholoog en psychiater stellen vast dat ze geen posttraumatische stressstoornis (PTSS) of 'battered-womansyndroom' bij G. hebben kunnen vinden. 'Het kan zijn dat er partnergeweld was. Dat zou niet hebben geleid tot blijvende psychische schade', vatte de rechter vrijdag het onderzoek samen. De deskundigen zien ook geen aanknopingspunten om de vrouw te laten observeren in het Pieter Baan Centrum.

Wat de deskundigen wel aantroffen was dat de vrouw een 'ongespecificeerde canabis- of alcholstoornis' had, en ze zou zwakbegaafd zijn.

Partner liep in het wapen

Sneep vroeg niet om aanvullende studies. De verdachte zou daar geen behoefte aan hebben. 'Ze wil weten waar ze aan toe is', zegt de advocaat. Toch zal ze geduld moeten hebben: de volgende zitting op 25 september is ook pro forma, de inhoudelijke behandeling is mogelijk pas in oktober.

De vrouw wil dan een verklaring afleggen over wat er gebeurde op 19 februari 2019 in de woning aan de Mariottestraat. Haar partner overleed na een messteek in de borst. Dat zou een ongeluk zijn geweest, omdat hij in het wapen liep.

LEES OOK: Verdachte van doodsteken partner in Haagse Mariottestraat beroept zich op psychische overmacht