Rechter laat vergunning terras Park Landskroon Oegstgeest in stand

Het tijdelijke terras in Park Landskroon in Oegstgeest mag van de kortgedingrechter blijven. Omwonenden hadden een kort geding aangespannen omdat het terras volgens hen strijdig zou zijn met het bestemmingsplan 'zonder dat de effecten ervan zorgvuldig zijn gewogen'. Maar de rechter laat de vergunning in stand, meldt mediapartner Sleutelstad.

Initiatiefnemer Bas van Dijck heeft donderdagavond een telefoontje van de rechtbank gekregen met het voor zijn bedrijf goede nieuws. 'Ik weet ook echt niet wat we hadden moeten doen als we verloren hadden', zegt Van Dijck, die een faillissement in dat geval niet had uitgesloten.

De omwonenden richtten zich in het kort geding ook op de burgemeester van Oegstgeest, Emile Jaensch. Die zou volgens hen al in een vroeg stadium tegen de initatiefnemers van het terras gezegd hebben dat het wel goed zou komen met de vergunningen. 'Dat wijst op vooringenomenheid van de burgemeester', zeiden ze. Jaensch heeft dat verwijt hoog opgenomen. In een brief aan de Oegstgeester gemeenteraad heeft hij zelf gevraagd of de raad een onderzoek naar zijn handelen wil instellen.

'Omwonenden hoeven niet te vrezen voor overlast'

Doordat de rechter de omwonenden niet in het gelijk heeft gesteld, mag het terras in Park Landskroon zaterdag gewoon open. Een maand lang staan er veertig tafels met elk vier stoelen, waar bezoekers terecht kunnen voor een hapje en een drankje. Op de achtergrond wordt tot 22.00 uur ’s avonds loungemuziek gedraaid. Daarna gaat de muziek uit.

Volgens Van Dijck hoeft de naastgelegen woonwijk niet te vrezen voor overlast. Bezoekers moeten vooraf reserveren en krijgen dan het verzoek zoveel mogelijk met de fiets of het openbaar vervoer te komen. Wie met de auto komt, kan parkeren bij het Hilton Hotel even verderop.