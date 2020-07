Protest op Scheveningse boulevard tegen vrouwenintimidatie: 'We moeten een signaal afgeven'

Bij het standbeeld van de Scheveningse Vissersvrouw en op de boulevard van Scheveningen is vrijdagavond gedemonstreerd tegen straatintimidatie door mannen. Dat meldt mediapartner Den Haag FM. Vrouwen zouden niet meer normaal over straat kunnen en voelen zich ook bedreigd. Er waren honderden demonstranten aanwezig.

'Het beeld is dat er heel veel overlast is. Dat er geïntimideerd wordt. Door bijvoorbeeld mensen er niet door te laten', legt Roos Padmos aan Den Haag FM uit. Padmos is een van de initiatiefneemsters van de actie. 'Jonge meiden die lastiggevallen worden door gasten op scooters en die zich dan écht bedreigd voelen. Er zijn legio voorbeelden van meiden die zich bedreigd voelen. Zeker de jongere meiden. Die worden echt altijd lastiggevallen.'

Volgens Padmos kunnen jonge meisjes die bijvoorbeeld bij een strandtent werken, niet meer zelf naar huis. 'Ze bellen hun ouders op om ze op te halen, omdat er onrust op straat is. Ouders zijn echt ongerust.' De overlast maakt Scheveningen een stuk minder leuk, vindt ze. 'Het is een prachtig dorp, waar zeker met mooi weer van alles te beleven is. Maar nu kunnen onze dochters niet veilig, zonder lastiggevallen te worden, naar de boulevard om een ijsje te eten of te chillen met vriendinnen.'

Om de overlast op Scheveningen de kop in te drukken, zet de gemeente Den Haag fors meer politieagenten, handhavers en particuliere beveiligers in. Het gaat onder andere om negentien agenten, twaalf bikers en drie tot vier beveiligingsteams. Padmos: 'Ik denk dat dat een hoop gaat helpen. Omdat er meer toezicht op straat komt. Mensen kunnen dan ook op straat iemand aanspreken. Maar het is ook nodig dat we, als maatschappij, dit een halt toeroepen.'

Tussen de 500 en 600 demonstranten deden vrijdagavond mee aan de protestactie tegen vrouwenintimidatie. 'Scheveningen strand en zee, intimidatie en bedreiging: nee’ en ‘Laat ons met rust hier aan de Scheveningse kust', stond onder meer op de protestborden.

