'Hoofdkantoor Shell mogelijk weg uit Den Haag'

DEN HAAG -

Nu afschaffing van de dividendbelasting definitief van tafel is, is het is onzeker of Shell zijn hoofdkantoor in Nederland wil houden. Dat zegt Shell-bestuursvoorzitter Ben van Beurden in het Het Financieele Dagblad (FD). De energiereus is een Brits bedrijf, maar heeft zijn hoofdkantoor in Den Haag.