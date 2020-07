Coronaregels scheiden Maud van haar vriend Kevin: 'Mensen met lange afstandsrelatie worden vergeten'

Terwijl steeds meer landen reizigers van binnen en buiten de Europese Unie weer toelaten, zit vliegen van en naar Amerika er voorlopig niet in. 'Terwijl iedereen weer op vakantie in Europa kan, en je heerlijk met elkaar op het terras mag zitten, mag mijn vriend niet naar mij en andersom. Ik durf te stellen dat een bezoek van hem naar mij minder besmettingen oplevert.'

De Haagse studente leerde haar vriend vorig jaar augustus kennen. 'Dat was via Hinge, een online dating platform. Na onze eerste date, op een rooftop in New York City, wist ik dat ik niet verder hoefde te zoeken: dit was mijn prins op het witte paard.' Al snel ontmoette Maud zijn vrienden en familie. 'We hebben tig reisjes gemaakt in Amerika. We hebben geen dag zonder elkaar doorgebracht. Helaas moest ik 27 februari van dit jaar weer naar huis, dezelfde dag als waarop de eerste coronabesmetting in Nederland werd geconstateerd.'

'Een grote groep wordt vergeten'

Als Amerika in maart een inreisverbod instelt voor reizigers uit 26 Europese landen, waaronder Nederland, stort de wereld van Maud even in. Het is onzeker wanneer ze haar vriend weer kan zien.

Voor Amerika geldt code oranje. Dat betekent dat alleen essentiële reizen zijn toegestaan, als je Amerikaans staatsburger bent bijvoorbeeld, of als je met een Amerikaan(se) getrouwd bent. Maar Maud en Kevin zijn niet getrouwd, en daar wringt wat de Haagse betreft de schoen. 'Een grote groep mensen met een lange-afstandsrelatie buiten Europa wordt vergeten. Wij kunnen al maanden onze geliefden niet zien. Mijn vriend kan niet hierheen reizen.'

Kevin en Maud | Foto: Maud van Leeuwen

Maud en een club lotgenoten willen dat zij met hun ongehuwde status worden gelijkgesteld aan dat van getrouwde stellen, zodat hun geliefden op basis daarvan wel mogen inreizen, onder meer van Amerika naar Europa.

Denemarken

'Wat is het wezenlijke verschil tussen onze relatie en die van iemand die deze status wel heeft?', vraagt Maud zich af. 'Denemarken bijvoorbeeld, heeft z'n beleid op dit punt aangepast. Je mag nu ook als je niet getrouwd bent naar Denemarken reizen. Je moet alleen wel kunnen bewijzen dat je een relatie hebt, dat je minstens drie maanden samen bent, elkaar al een keer in het echt hebt gezien en daarvan foto's en reisdocumenten kunnen tonen. Wij zouden graag zien dat de rest van Europa en met name Nederland dit voorbeeld volgt. Dat is waarvoor wij ons willen inzetten.'

Wij kunnen al maanden onze geliefden niet zien - Maud van Leeuwen

Maud vindt aanvankelijk steun binnen de Facebook-groep 'Couples Separated by Travel Bans', met meer dan tweeduizend leden. Nu heeft de studente haar eigen WhatsApp-groep opgericht: 'Love Is Essential', waarin zij en veertig andere Nederlanders hun ervaringen delen en zich beramen op actie richting minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken.

Steun

'Wij hopen dat er meer aandacht komt voor ons probleem. We communiceren op social media met de hashtags #LoveIsNotTourism en #LoveIsEssential. Sven Koopmans, Tweede Kamerlid voor de VVD, en Eurocommissaris Ylva Johansson hebben al laten weten achter ons te staan.'

Intussen heeft Maud niet stilgezeten, en toch een manier gevonden om haar vriend binnenkort te kunnen zien, zij het via een omweg. 'Op 24 juli vertrek ik naar Aruba, in de hoop zo uiteindelijk naar Amerika te kunnen reizen. Reizen van Aruba naar Amerika mag per 1 juli. Ik moet op Aruba alleen wel eerst twee weken in quarantaine. Mijn vriend reist ook naar Aruba. Vanuit Amerika mag dat per 15 juli. Zo kunnen we elkaar toch zien. Na die twee weken quarantaine hoop ik dan met hem naar Amerika te kunnen reizen, want dan komen we niet vanuit Europa. Mocht dit toch niet lukken, dan hebben we elkaar op Aruba in elk geval een week gezien.'

Begrip

Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten begrip te hebben voor de vervelende situatie, maar dat alle reisadviezen zijn afgestemd op maatregelen van lokale overheden in de aanpak van de verspreiding van het coronavirus.