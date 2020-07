Broers geraakt door hulp na brand bij restaurant Proto: 'Dit geeft ons enorm veel steun'

Een zeer troosteloze aanblik is het. Waar normaal gesproken in deze tijd van het jaar een vol terras aan de Rijn zou moeten zijn, staat nu alleen een leeg restaurant in het centrum van Alphen. Het monumentale gebouw is letterlijk dakloos. Rondom het pand en de terrassen van Proto is alles met hekken en linten afgezet. 'Het lijkt net een begraafplaats', merkt Nikos Baloumis (47) op.

Hoe anders is dat op vrijdag 26 juni. Proto beleeft volgens de twee broers een 'topdag', zoals de maandomzet sowieso al aanzienlijk hoger is dan een jaar eerder. En dan werkt het slechte weer ook nog eens nadelig en mag er tot 1 juli maar een beperkt aantal zitplaatsen (dertig van de 200 binnen en zo'n 72 van de 200 buiten) worden gebruikt.

'Droom in de fik'

Niks aan de hand, denkt Nikos. Totdat zijn jongere broer Alekos (40) rond 3.00 uur 's nachts in paniek thuiskomt. 'Brand in het restaurant!', is de verwoestende boodschap. Nikos: 'De hele droom, je bedrijf. Alles is in de fik gevlogen. Dat beeld staat nog steeds in mijn ogen.'

'De wereld is opeens onder mijn voeten weggevallen', verwoordt Alekos zijn emoties. 'Dit is het slechtste gevoel dat ik ooit heb gehad. Het voelt alsof onze familie is overleden.'

Blikseminslag

Volgens de politie is het vuur vermoedelijk ontstaan door blikseminslag. Oftewel: pure pech. Er zijn geen gewonden, maar de schade is groot, ook bij de buren van kledingzaak VERO MODA. 'Van buitenaf kun je het niet echt zien, maar van binnenuit zie je dat alles weg is', beschrijft Nikos de schade. 'Het dak is verbrand, de hele zolder is verbrand, de vloer van de zolder is volledig verbrand. Als je bij de eerste traptreden staat, kun je de blauwe lucht zien. Alles is weg.'

De ravage op het dak van Proto | Foto: Nikos Baloumis

Van alle kanten krijgen de in Griekenland geboren en opgegroeide broers hartverwarmende steunbetuigingen. Binnen 24 uur na de brand is er een inzamelingsactie opgezet voor Proto ('eerste' in het Grieks), die in iets meer dan een week tijd al 60.000 euro heeft opgebracht. En overal waar ze in het stadshart lopen, worden ze aangeklampt door meelevende mensen.

Trillende stem

'Wij willen Germaine Soyer bedanken, die voor ons een actie is begonnen', begint Alekos zijn dankwoord. Door emoties overmand en met een trillende stem vervolgt hij: 'We willen alle Alphenaren bedanken die met ons meeleven. We krijgen elke dag berichtjes en die kunnen we niet allemaal beantwoorden. Maar bij dezen willen wij vanuit het diepste van ons hart iedereen bedanken. Dit geeft ons enorm veel steun om door deze ellende te komen en verder te gaan.'

Als tijdelijke oplossing hebben de gebroeders Baloumis onderdak aangeboden gekregen in panden van voormalige restaurants, maar dat zien ze niet zitten. 'Proto is de locatie, in de zon, met een mooi uitzicht. En in de winkelstraat, waardoor mensen makkelijk naar binnen kunnen komen', verklaart Nikos. 'In combinatie met ons en onze passie, denk ik dat het op dit moment niet slim is om ons te focussen op een andere locatie.'

Hart van Alphen

Of het restaurant - de eerste tapasbar ooit in Alphen - helemaal moet worden gesloopt, is nog niet duidelijk. 'Kijk, het wordt een lang en moeilijk proces. Maar... het gaat goedkomen', aldus Alekos, die zijn tranen heeft verruild voor een grote glimlach. 'Ik ben heel positief en samen met mijn broer proberen we alles te doen wat nodig is om ons bedrijf weer terug te brengen in het hart van Alphen aan den Rijn. Want daar hoort Proto te zijn.'

