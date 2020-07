Voetbalkantines openen hun deuren: 'Gezelligheid hebben we gemist'

Nu het weer mag, hebben veel sportverenigingen hun clubgebouwen dit weekend weer geopend. In de voetbalkantines van Rijnsburgse Boys en Sporting Leiden was het daarom bijna weer een 'gewone' zaterdagmiddag. Eindelijk iedereen weer even zien, bijpraten en een drankje drinken. Het enige wat nu nog ontbreekt aan de zaterdag, is een echte wedstrijd.

'Het is een dooie boel geweest bij de club de afgelopen maanden. We hebben met een klein groepje het plafond vernieuwd, want daar zaten bierspetters op', vertelt Ryan van Tilburg vanuit de kantine van de Rijnsburgse Boys. 'We hebben de gezelligheid echt gemist. En bovendien was het echt balen dat we in maart volledig dicht moesten.'

Hij vervolgt: 'Het eerste elftal begon net lekker te draaien, er kwamen allemaal mooie toernooien aan. Maar opeens moesten we natuurlijk dicht. Dat scheelt de club ook echt veel inkomsten. Gelukkig zijn we een gezonde vereniging, maar we moeten het komende jaar wel op de kleintjes letten.'

Weekendgevoel weg

De zaterdag is voor veel Rijnsburgers een vast moment in de week, waar ze naar uitkijken. 'Het weekendgevoel was de laatste maanden helemaal weg, omdat je niet naar het voetbal kon gaan', zegt een vaste gast aan de bar van het Rijnsburgse clubgebouw.

Ook voetbalkantines moeten voldoen aan de coronamaatregelen. Rijnsburgse Boys en Sporting Leiden hebben dat serieus aangepakt. Bezoekers moeten hun handen wassen en het is voor iedereen verplicht om te zitten. 'Wie had zoiets kunnen bedenken?', vraagt Van Tilburg zich hardop af. 'Een oorlog had je nog kunnen bedenken, maar dit had ik nooit verwacht.'

Overal pretoogjes

Bij Sporting Leiden zien ze de eerste zaterdag dat de kantine weer open mag als een proef. 'Kunnen we de regels naleven en is er behoefte aan dat de kantine in de zomer open is op zaterdag? Als ik nu om mij heen kijk, is die behoefte er zeker wel', zegt voorzitter Wim Pikaar.

Een jonger lid vertelt dat zijn vriendenteam staat te trappelen om weer te voetballen. Bij de eerste training van deze week waren alle 24 leden van het vriendenteam aanwezig. Nu zitten ze met een groep weer in de kantine aan het bier. En overal zie je pretoogjes.

Hoofdsponsor uitgeloot?

'Het is te hopen dat het straks goed gaat als er weer wedstrijden gespeeld mogen worden', aldus Karly van Duivenvoorde, bestuurslid bij Rijnsburgse Boys. 'Er is nog veel onduidelijk. Voor een club die veel toeschouwers trekt, zoals Rijnsburgse Boys, is het nog de vraag of iedereen mag komen kijken. Het kan best zijn dat we straks moeten gaan loten wie er op de tribune mag zitten. Moet je je voorstellen dat de hoofdsponsor wordt uitgeloot...'

LEES OOK: Tweede divisie begint op 5 september