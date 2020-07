IN BEELD: DI-RECT rockte op De Pier

Wow! Wat een bijzondere avond was dat. Heerlijk om deze set te knallen en samen het festival gevoel te beleven♥️ Dankjulliewel!Daarbij hebben we goed nieuws! Want we gaan er nog een doen en ook dat belooft weer een bijzondere setting te worden. Op 8 augustus zullen wij namelijk spelen in het Mauritshuis. Kaarten zijn nu in de verkoop via www.DI-RECT.com. We hopen jullie daar weer te zien!@nathanreinds