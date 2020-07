Vapiano Den Haag deze maand weer open na faillissement

Het Vapiano-restaurant in Den Haag gaat deze maand weer open. Dat schrijft de keten op social media en op de website. Vapiano werd in mei failliet verklaard, maar is inmiddels overgenomen door Van der Valk International. In het najaar opent een vestiging in de Mall of the Netherlands in Leidschendam.

In totaal gaan er in Nederland weer negen van de elf Vapiano-restaurants open. De vestiging in Eindhoven is al open, deze maand volgen Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Tilburg. Later nog twee locaties in Amsterdam, een in Rotterdam en in Groningen. Welke dag de Haagse vestiging precies opengaat is nog niet duidelijk. De exacte datum maakt het restaurant later bekend. Zondagmiddag werd er nog niet opgenomen bij de locatie aan het Buitenhof.

Voor de personele bezetting wil Van der Valk zo veel mogelijk putten uit de oud-medewerkers, schreef vakblad Misset Horeca eerder. 'We zijn met hen in gesprek. De bedoeling is dat een deel van hen terug in dienst komt. Maar vergeet niet dat het voor hen ook roerige tijden zijn geweest. Eerst dicht vanwege de coronacrisis, toen een faillissement en nu weer een doorstart', vertelt Rosalie van der Valk aan het vakblad.

Nieuw concept

Ook kijkt Van der Valk naar een nieuw concept voor Vapiano. 'We testen nu in Eindhoven met een vernieuwd concept. Zonder pasjes en – vanwege corona – met service aan tafel. Gasten bestellen via een qr-code waarna gerechten aan tafel worden gebracht. Dat blijft niet zo. We gaan werken met een bestelpunt of een host waarna gasten zelf gerechten gaan afhalen. We zijn het nu allemaal aan het fine tunen, maar vanwege de corona-maatregelen is niet alles mogelijk', zegt Van der Valk tegen Misset Horeca.