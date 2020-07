Nida wil volgend jaar meedoen aan landelijke verkiezingen

Nida is in 2013 in Rotterdam ontstaan en is vertegenwoordigd in de gemeenteraden van Rotterdam (2014), Den Haag (2018) en Almere (2019). In de Haagse raad heeft de partij één zetel.

In het najaar van 2019 kreeg het partijbestuur de opdracht van de leden om voorbereidingen te treffen voor deelname aan de landelijke verkiezingen. In januari dit jaar stapte politiek leider Nourdin El Ouali al uit de Rotterdamse gemeenteraad om aan een landelijk partijnetwerk te werken. In het najaar van 2020 besluiten de leden over het partijprogramma en de kandidatenlijst.

DENK

De partij DENK, die net als Nida veel islamitische kiezers trekt, werd de afgelopen tijd geplaagd door interne strubbelingen. Kopstukken Tunahan Kuzu en Farid Azarkan raakten gebrouilleerd met collega-Kamerlid en partijvoorzitter Selçuk Öztürk. De kemphanen begroeven in mei de strijdbijl.

LEES OOK: Hoe vooral islamitische partijen lijken te profiteren van volmachtstemmen