Wateringse school overvol; leerlingen moeten in gymzaal

Wateringen groeit hard door de vele nieuwbouw. 'Er komen steeds meer huizen, maar daardoor ook steeds meer leerlingen bij,' bevestigt Jos van der Ende, voorzitter van scholenkoepel WSKO toe, waar de Hofvilla onder valt.

Directrice Mieke Hopmans van de Hofvilla wordt dagelijks door gebeld voor nieuwe aanmeldingen: 'Ik moet elke dag ouders teleurstellen en doorverwijzen naar andere scholen. We groeien letterlijk uit ons jasje.' Vorig jaar kreeg zij daarom de toezegging van de gemeente dat er twee noodlokalen voor een periode van twee tot drie jaar naast de school gebouwd zouden worden, mits er een omgevingsvergunning kon worden verleend.

Bezwaar

Door de coronacrisis is dit proces vertraagd, zo schrijft de Westlandse onderwijswethouder in een brief aan de gemeenteraad. In diezelfde brief laat hij - twee weken voordat de zomervakantie van start gaat - nu weten dat de noodlokalen er niet komen.

166 buurtbewoners maakte in totaal bezwaar, omdat ze bang zijn dat een nog grotere school ook nóg meer verkeersoverlast met zich meebrengt. De school en de besturen balen als een stekker: 'We hebben totaal geen rekening met weerstand vanuit de buurt gehouden', aldus Van der Ende. 'Dat is een inschattingsfout, en het komt nu inderdaad vrij laat.'

Op straat

De Hofvilla is niet de enige school met een leerlingenoverschot. Uit cijfers van de gemeente blijkt dat er in totaal 100 leerlingen van drie verschillende basisscholen op straat zouden komen te staan. Máár dat gaat niet gebeuren, want volgens de wethouder kunnen deze kinderen elders in Wateringen en Kwintsheul in leegstaande lokalen opgevangen worden.

Volgens de scholen kloppen de berekeningen van de gemeente echter niet. 'De gemeente gaat uit van 25 leerlingen per lokaal. Theoretisch is dit haalbaar, maar in de praktijk niet,' legt Jos van der Ende uit. 'Omdat sommige lokalen klein zijn of omdat er in één klas meerdere kinderen extra aandacht vragen in verband met leer- en of gedragsproblemen.'

Gymzaal

Directrice Mieke Hopmans heeft in elk geval besloten dat haar leerlingen waar geen plek voor is niet naar scholen elders in Wateringen gaan. 'Ze hebben punt 1 voor ons gekozen. En ook al zouden wij alleen van de ruimtes daar gebruik maken; onderwijstechnisch is het onhandig, ik houd ze graag dichtbij. Daarom zullen we creatief met de lokalen moeten omgaan, en onze tweede gymzaal gebruiken.'

Voor basisschool Pieter van der Plas die volgend jaar 42 leerlingen geen plaats kan bieden, wordt nog gekeken of deze leerlingen opgevangen kunnen worden in cultuurcentrum De Hofboerderij in Wateringen.

Nieuwe school

Uiteindelijk moet het huisvestingsprobleem van de Wateringse scholen voor de lange termijn worden opgelost. 'Daar zijn we het allemaal over eens; wij als scholen, besturen, maar ook de gemeente.'

Er wordt door alle partijen na de vakantie gewerkt aan een nieuwe school in Wateringen-noord, die de gigantische leerlingenstroom moet opvangen. Een plan dat al jaren wordt geroepen. 'Maar het probleem was nog nooit zo nijpend als nu,' aldus Van der Ende. 'Er moet iets gaan gebeuren, voordat écht alles vol zit.'

