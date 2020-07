Sterrenchef Niven Kunz terug naar Wateringen na faillissement

De met een Michelinster bekroonde chefkok Niven Kunz keert terug naar Wateringen. Op 1 augustus opent in het voormalige gemeentehuis aan het Plein restaurant Triptyque, op de plek waar tot voor kort Brothers was gevestigd, meldt mediapartner WOS.

In april werd bekend dat restaurant Niven in Rijswijk failliet was. Het Financieele Dagblad schreef toen dat het restaurant al langer problemen had. Het coronavirus kwam daar nog eens bovenop.

In het Wateringse gemeentehuis begon Kunz in 2006 ooit met restaurant 't Raethuys, waar hij op 24-jarige leeftijd zijn eerste Michelinster kreeg. In 2009 verkaste hij naar Rijswijk waar hij met restaurant Niven die ster behield.

Nieuwe start

Kunz heeft restaurant Brothers per 1 juli overgenomen van de eigenaren van de bekende Scrumpy Pub aan de overkant van het Plein, meldt WOS. 'Brothers heeft niet te koop gestaan', benadrukt eigenaar Remmert Keizer van Scrumpy. 'Niven heeft ons benaderd of wij bereid waren om het restaurant aan hem over te doen. Daar hebben we uiteindelijk ja tegen gezegd. Wij willen in deze coronatijd ons vooral richten op Scrumpy en hij wilde een nieuwe start maken. Dat gunnen we hem.'

Niven Kunz gaat in Wateringen verder waarmee hij in Rijswijk stopte: een hoofdrol voor groente in de gerechten die hij serveert. Zijn gerechten zijn gebaseerd op zijn 80/20-filosofie: 80 procent groenten en 20 procent vis of vlees. Zijn hele Rijswijkse keukenteam komt met hem mee naar het Plein. Triptyque is vanaf 1 augustus van woensdag tot en met zaterdag geopend voor het diner en van donderdag tot en met zaterdag voor de lunch.

