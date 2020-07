Grootste orthopedisch centrum van Nederland opent in Zoetermeer

Het is een aanwinst voor de regio: het spiksplinternieuwe Reinier Haga Orthopedisch Centrum. Twintig orthopeden en een sportarts uit het Reinier de Graaf Gasthuis uit Delft, het HagaZiekenhuis uit Den Haag en het Zoetermeerse Langeland Ziekenhuis bundelen hun expertise in een nieuw pand naast het Langeland Ziekenhuis. Het is het grootste orthopedisch centrum van Nederland. Dinsdag gaat het open.

De medisch directeur Rolf Bloem straalt, zo trots is hij op zijn nieuwe centrum. 'Door alle expertise te bundelen in een pand, zullen wij een kwaliteitsslag maken. Of je nu in je eentje naar een patiënt kijkt of met collegae, of je alleen opereert of met z'n tweeën, dat maakt echt uit. We verwachten dan ook dat behandelingen sneller, vernieuwender en met minder risico's zullen verlopen.'

Een orthopeed behandelt aandoeningen aan het steun- en bewegingsapparaat. Dat zijn de botten, gewrichten, spieren, pezen en banden. Dat kan zijn het plaatsen van een kunstheup, het herstellen van klompvoetjes bij kinderen tot het opereren van een hernia. Bron: orthopedie.nl

Het nieuwe gebouw is wel een medisch centrum, maar heeft zo hier en daar de uitstraling van een hotel. Zo is er een prachtig atrium met een restaurant, het vormt het middelpunt van het gebouw. En er staan overal planten. 'Mensen die hier zijn, zijn niet echt ziek. Ze hebben pijn. We willen ze dan ook niet het gevoel geven dat ze doodziek zijn en ze de kans geven prettig te vertoeven', aldus algemeen directeur Patricia Jaeger.

Bewegen, bewegen, bewegen

Boven het atrium zijn de verpleegafdelingen. Daar is een ontbijtruimte waar mensen zelf hun eten kunnen halen. Het wordt niet op de kamer geserveerd. Voor de kamers van de patiënten staan fitnessapparaten. 'Het gaat hier om bewegen, bewegen, bewegen,' zegt Jaeger.

Maandag, op de laatste dag voor de echte opening, is al het personeel al in huis. De helft in zijn of haar eigen rol, de andere helft als nep-patiënt. Alle procedures, van ICT tot waar de spullen opgeborgen moeten worden, passeren de revue. Maarten Teijl, in het dagelijks leven in opleiding als orthopeed, is nu 'patiënt'. 'Ik heb niks ernstigs kunnen ontdekken. Ik kan alleen wat tips geven waar spullen handiger kunnen liggen.'

Zoetermeer

Het centrum is dus een samenwerking tussen drie regionale ziekenhuizen. Er is voor Zoetermeer gekozen omdat daar ruimte naast het Langeland Ziekenhuis was. Het voordeel van naast een ziekenhuis zitten is dat patiënten waar nog iets anders mee is, bij complicaties binnendoor naar het ziekenhuis kunnen.

Volgens de medisch directeur zal het Langeland Ziekenhuis daar garen bij spinnen. 'Het Langeland is een klein ziekenhuis dat wel eens in de verdrukking komt, ook financieel. Het ziekenhuis wordt in mijn ogen wel eens slecht neergezet. Ik denk dat de uitstraling van dit gebouw en het aantal patiënten dat van ons naar hun gaat, goed kan zijn voor het ziekenhuis.'