Space Expo weer open met virtuele reis van André Kuipers

Voor astronauten is het heel normaal om twee weken in quarantaine te gaan voordat zij de ruimte in worden geschoten. Het is dus uitgesloten dat een virus zoals het coronavirus in een ruimteschip zal optreden. Maar voor Space Expo was het coronavirus flink omschakelen. Daarom is de nieuwe tentoonstelling een virtuele avonturenmissie door de ruimte aan de hand van astronaut André Kuipers.

'Het is jammer dat je nu in deze tijd niet allemaal knopjes aan kunt raken en alles in beweging kan zetten door de coronaregels. Het is voor ons niet te doen om de hele tijd met schoonmaakdoekjes achter iedereen aan te lopen. Het voordeel is dat je de reis van Kuipers nu virtueel meemaakt', vertelt Barbara Hoppel van Space Expo.

Tijdslot

Space Expo was een paar maanden geleden van plan om hun centrum flink te verbouwen, maar door corona hebben ze de plannen moeten aanpassen. De nieuwe avonturenmissie is een aaneengesloten vaste looproute op gepaste afstand van andere bezoekers. Je moet je ticket online reserveren en dan kan je met een strak tijdslot stap voor stap op avontuur via video's, spelletjes en proefjes. Bezoekers rennen nu niet van de maan naar een ruimtecapsule, maar volgen chronologisch de reis van André Kuipers.