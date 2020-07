Politie Alphen: dansende cafébezoekers hebben maling aan coronamaatregelen

Politieagenten hebben afgelopen weekend ingegrepen in een café in Alphen aan den Rijn, omdat de anderhalve meter-maatregel niet werd nageleefd. Volgens de politie waren bezoekers volop aan het dansen. 'En de anderhalve meter-regel werd dan ook al dansend veelvuldig overtreden', zegt de politie.

Het personeel van Alle Hens in de Alphense Julianastraat kreeg van agenten de opdracht om de muziek meteen uit te zetten. Ook de gemeente is op de hoogte gebracht. 'Zij zullen beoordelen of bestuurlijke maatregelen nodig zijn.'

Eigenaar Robert Grootenhuijs van Alle Hens bevestigt dat het voorval in zijn zaak was. Volgens hem waren er niet te veel mensen binnen, maar stonden ze te dicht bij elkaar. Hij laat weten het verdere verloop af te wachten. 'Meer weet ik niet.'

Reactie gemeente

Tegen mediapartner Studio Alphen zegt een woordvoerder van de gemeente Alphen aan den Rijn: 'We zijn op de hoogte van de overtreding. Op dit moment beraden we ons over de vervolgstappen. Daarover informeren we op de eerste plaats de exploitant, alvorens we hierover uitspraken doen.'

