Liefdesverklaringen aan het publiek bij Eruit op de Buis

'Ik vind het ook spannend.' Cees Debets van Het Nationale Theater moet op 1 juni nog erg wennen dat er weer gespeeld mag worden. De theaterdirecteur heet het publiek welkom. 'Het voelt zo vreemd, heel dubbel. Ik ben blij dat we weer mensen mogen ontvangen.' De lockdown kwam voor Het Nationale Theater als een donderslag bij heldere hemel.

De liefdesverklaring van Het Nationale Theater wordt woensdag 8 juli vanaf 17.00 uur uitgezonden in het TV West-programma Eruit op de Buis. Het programma wordt ieder uur herhaald.

'We hadden het gevoel dat er iets aan het sterven was. We zijn er nu aan gewend na 2,5 maand, maar de eerste periode was vreselijk. De dag dat de mededeling kwam waren we met tweehonderd man in de Schouwburg. Van grimeurs tot acteurs, iedereen was bezig met Trojan Wars. En toen was het over. We hebben wekenlang gerouwd en ons door vreselijke zoomsessies geworsteld.'

'Wij spelen altijd'

Na de rouwperiode kwamen de ideeën. Vastberaden zegt Debets: 'In deze totaal onzekere tijd weten we een ding zeker: wij spelen altijd. Onder welke omstandigheden dan ook.' Daarna maakt de directeur plaats voor het eerste stuk dat Het Nationale Theater sinds de lockdown opvoert.

Met haar krachtige, melodieuze stem heet Romana het publiek welkom. 'U bent hier, u bent hiér welkom, bij ons. Dit is een liefdesverklaring.' De actrice speelt met het publiek, ze complimenteert de dertig mensen die op het podium zitten. 'U bent een welwillend publiek.'

'Had u liever anoniem in het donker gezeten?'

Tegelijkertijd speelt ze ook met het ongemak van de mensen die normaal gesproken in de zaal zitten, maar nu op een stoeltje op het toneel een plek hebben gekregen. Ze plaagt: 'Had u liever anoniem in de zaal in het donker gezeten?'

Romana eindigt haar monoloog vol vuur. 'Weet dat we zonder u niet kunnen bestaan, dat we zonder u dood zijn.' Een lange indringende stilte volgt. 'Alles wat u hoeft te doen is hier te zijn', zegt ze gedreven. 'Wij geven u niet op, wij zijn uw herinnering tot ook u verdwenen bent.'