Schutter Weimarstraat aangehouden

De politie heeft in Den Haag een man aangehouden in verband met een schietincident op zondag 28 juni de Weimarstraat. De man is donderdag al opgepakt, zo maakte de politie dinsdag bekend. De 22-jarige man is maandag voorgeleid bij de rechter-commissaris en deze heeft zijn voorarrest met minimaal 14 dagen verlengt.

Het schietincident op zondagmiddag 28 juni zou gericht zijn tegen een 42-jarige Hagenaar. Deze meldde zich later in de middag bij de politie. De man liet de agenten weten dat hij degene was die beschoten was. Na het schietincident, dat rond 14.45 uur gebeurde, renden meerdere mensen weg. Ook de schutter wist weg te komen. Er raakte niemand gewond.

Agenten vonden in de omgeving, toen ze onderzoek deden naar het incident, inderdaad een kogelhuls. Ook namen ze een scooter in beslag.

Buurt voert actie

Het schietincident was de zoveelste in een lange reeks van geweldsmisdrijven in een deel van de Weimarstraat, die al vaker in opspraak is gekomen. Daarom voerden buurtbewoners onder het mom 'Drugs eruit, buurt erin' actie tegen de overlast van coffeeshops.

De Haagse politiek wilde begin 2019 al dat er actie werd ondernomen tegen de overlast en trof waarnemend burgemeester Remkes begin dit jaar maatregelen om malafide bedrijven, de grote hoeveelheid coffeeshops en de overlast die ze veroorzaken aan te pakken.