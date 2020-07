Werkstraf en voorwaardelijke celstraf geëist tegen agent voor harde aanhouding en meineed

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag een voorwaardelijke celstraf van drie maanden en een werkstraf van 180 uur geëist tegen een 37-jarige agent van de Eenheid Den Haag. De man moest voor de rechter verschijnen omdat hij in mei 2014 te veel geweld zou hebben gebruikt bij een aanhouding en daarover gelogen zou hebben in zijn proces verbaal.

De agent, Martin W., verscheen dinsdagochtend met een vermomming in de rechtszaal. Vanwege 'bepaalde redenen in persoonlijke veiligheid', droeg hij een pruik en een bril.

De zaak komt nu pas voor de rechter omdat het slachtoffer pas later aangifte deed, nadat hij was vrijgesproken door het gerechtshof voor verzet bij zijn aanhouding.

1 mei 2014

De agent was in de nacht van 1 mei zijn motor afgekomen op een melding dat twee groepen lastig waren rondom de Grote Markt. Op camerabeelden is te zien hoe de agent de man probeert aan te houden. Hij duwt de verdachte tegen de muur. Daarbij zou hij hem bij de keel hebben gegrepen en geeft hij de man een stomp op zijn hoofd.

Ook wordt er pepperspray gebruikt en krijgt de man klappen met een wapenstok. Volgens de agent werd hij bij de aanhouding in zijn gezicht geslagen door de verdachte. Later zou hij in zijn proces-verbaal een situatie hebben opgeschreven die niet overeen kwam met de camerabeelden. 'Het schetst een ander beeld', volgens de officier van justitie die de aanhouding typeerde als 'een geweldsuitbarsting'

Niet aanwezig

Het slachtoffer had na zijn aanhouding schaafwonden in zijn gezicht en blauwe plekken op zijn lichaam. Hij claimt een schadevergoeding van 32.000 euro.

Het slachtoffer was zelf niet bij de rechtszaak aanwezig, maar had zijn vrouw gestuurd: 'Het is een hele nare herinnering die heel veel impact heeft op ons leven', zei zij.

Veroordeeld

De agent werd eerder veroordeeld voor het neerschieten van een voortvluchtige verdachte op de Hoefkade in 2014. Een Roemeen negeerde een stopteken bij een verkeerscontrole en reed vervolgens in op agenten op de fiets. Toen de man ervandoor vervolgens ging werd hij neergeschoten.

Het gerechtshof legde toen geen straf op omdat de agent onder moeilijke omstandigheden zijn werk moest doen, heeft hij een blanco strafblad en heeft deze zaak al een grote impact gehad op hem en zijn werk.

Impact op agent

De agent ontkent dat hij te veel geweld gebruikte. Volgens W. had hij de man meerdere keren gewaarschuwd om weg te gaan. En wilde hij hem een bekeuring geven omdat hij zich niet wilde identificeren. Vervolgens besloot de agent om de man aan te houden. Volgens de agent verzette het slachtoffer zich. 'Als je zo'n aanhouding inzet, dan wil je doorzetten', zei hij.

Het enige waar hij spijt van heeft is dat hij zijn bodycam niet eerder heeft aangezet om het vervelende gedrag van de arrestant beter te kunnen bewijzen: 'Dan had ik hier niet gezeten.' Het was zijn eerste dienst met bodycam, die toen werd geïntroduceerd.

'Verkeerd beeld'

Na de aanhouding zou W. een verkeerde voorstelling van de aanhouding hebben gemaakt in zijn proces verbaal. Zeker drie dingen kloppen niet, zegt het OM. De agent ontkent de meineed: 'Ik ben een politieman in hart en nieren', zei hij. 'Ik zou nooit een leugen op papier zetten.'

W. werkt nog altijd bij de politie, maar niet meer op straat. De zaak heeft een grote impact op zijn werk en privéleven: 'Je hebt een soort stempel, je wordt vergeten in promoties.'

Zaak later afgemaakt

De rechtbank had twee uur uitgetrokken voor de zaak, maar moest de zitting na de strafeis van de officier van justitie afbreken vanwege tijdgebrek. De zaak gaat op donderdagmiddag 16 juli verder met het pleidooi van de advocaat. Zij betoogt dat de verdachte uitgebreid gewaarschuwd is voor zijn aanhouding.

En dat het gebruikte geweld 'noodzakelijk en rechtmatig' was omdat de verdachte zich hevig verzette bij zijn aanhouding.