Grote strop voor reisbureau van Mustapha: vakanties naar Marokko gaan niet door

Mustapha Barbouch heeft een reisbureau in de Schilderswijk in Den Haag. De coronacrisis is voor hem rampzalig. Alles ligt plat: vluchten zijn gecanceld, boottochten gaan niet door. 'Ik kan dit jaar beschouwen als een verloren jaar. Dit jaar valt het offerfeest in juli en het liep erg goed met alle vluchten en bootreizen die we aanbieden. Daar is een grote rode streep doorheen gezet.'

Klanten die al hadden geboekt, kunnen hun reis verschuiven naar volgend jaar. 'Maar daar is mijn bedrijf niet mee gered', vertelt Barbouch. 'Ik ben aan het nadenken hoe ik naast mijn reisbureau nog een ander bedrijf kan opzetten, zodat ik daarop kan terugvallen als het ooit weer misgaat.'

Dan maar barbecueën in het Zuiderpark

Het lijkt erop dat de situatie in Marokko nog niet onder controle is. Barbouch is dus somber of zijn vaderland snel weer te bezoeken is. 'Ik geloof niet dat Marokko zomaar weer opengaat. En mocht het land opengaan, dan moet je eerst nog negen dagen in quarantaine voordat je echt je familie mag bezoeken', zegt hij.

Ook voor de reizigers zelf is het balen. In het Vadercentrum in Laak staat een groepje Marokkaanse mannen erover te praten. 'Het is natuurlijk erg jammer dat we niet naar Marokko kunnen reizen. Ik ging gemiddeld twee keer per jaar. Maar ik probeer er het beste van te maken', zegt een van de mannen. Een ander valt hem bij: 'Nederland is ook prachtig, dus het wordt waarschijnlijk Scheveningen of lekker barbecueën in het Zuiderpark.'

