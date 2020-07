'Terrorist' op het Binnenhof wilde doodgeschoten worden

De 39-jarige Ramon A. uit Sneek, die ervan wordt verdacht dat hij op 8 februari 2019 een terroristische aanslag wilde plegen op het Binnenhof, wilde tijdens zijn daad worden doodgeschoten door de politie. Dat verklaarde de verdachte dinsdag in de rechtbank in Den Haag.

De man denkt dat hij waarschijnlijk een psychose had of paranoïde was toen hij de trein naar Den Haag nam om een zelfmoordaanslag te plegen. 'Ik was van plan het Binnenhof te bestormen met twee messen. Mijn doel was te worden neergeschoten door de politie', vertelde de verdachte. 'Ik was in een waan.'

A. was op de marechaussee afgestapt voor de ingang van de Eerste Kamer en zou hebben gezegd dat hij een terrorist was. De marechaussee hield hem aan en vond twee vleesmessen in zijn rugzak. Het Openbaar Ministerie verdenkt de man ervan dat hij van plan was politici te doden.

