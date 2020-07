Medewerkers met beperking runnen schoolkantine: 'Het verbreedt horizon leerlingen'

'It is in your hands to make a difference' ('Jij kunt het verschil maken'), zei Nelson Mandela ooit. De discussie over discriminatie, racisme en vooroordelen is aan de orde van de dag op dit moment. Er zijn veel initiatieven en mensen die een positieve bijdrage leveren tegen discriminatie en polarisatie. Omroep West laat deze week een aantal van dit soort verhalen zien. Deze maandag: het Haagse Segbroek College waar de schoolkantine wordt gerund door mensen met een verstandelijke beperking.

Toen zorginstelling Middin drie jaar geleden de vraag kreeg of zij de schoolkantine wilden beheren op deze middelbare school waren ze erg benieuwd hoe dat zou uitpakken. 'Ik vond het best spannend', vertelt Yvo Verheij, de begeleider van de kantinemedewerkers. 'Middin streeft altijd naar een zo zelfstandig mogelijke werkplek midden in de samenleving, maar hoe gaan 2.300 pubers reageren op deze mensen?'

Ook Ted Bruggeling van het Segbroek College hoopte op een goede samenwerking, maar was er niet 100 procent zeker van. 'We hebben van tevoren een video gemaakt van de nieuwe kantinemedewerkers, alle leerlingen hebben de video gezien. Maar eigenlijk reageerde het gros van de leerlingen zeer positief op hun komst', vertelt Ted.

Bijzonder

Zo ook leerling Jette van Ingen. 'Het is wel bijzonder, want je hebt niet op elke school dat er dit soort mensen werken', zegt ze. 'Ik vind dat je er bij stil kan staan dat deze mensen kunnen ook gewoon dit soort banen hebben en in een kantine werken.'

Bruggeling: 'Het mooie is dat we de leerlingen van deze school kunnen meegeven dat deze mensen er ook zijn en dat ze wel degelijk wat kunnen. Het verbreedt hun horizon door de kantine door deze mensen te laten runnen.'

'Ze doen mee met schoolactiviteiten en rijden samen in de tram'

Volgens Verheij zijn de kantinemedewerkers volledig geïntegreerd binnen de school. 'Ze horen er echt bij, ze doen mee met schoolactiviteiten en rijden samen in de tram. Dat waar we bang voor waren - dat ze gepest zouden worden bijvoorbeeld - is helemaal niet gebeurd', zegt Verheij met trots.

De kantinemedewerkers vinden het zelf ook leuk om op de school te werken. 'Ik babbel gezellig met ze', zegt één van hen. Wat ze van de leerlingen vinden? 'Ze zijn vaak lief, maar als ik streng ben, ben ik echt streng.' Haar collega vult haar aan. 'Ja, ze zijn aardig. Maar sommige zijn ook brutaal.'