Celstraf geëist voor vrouw die seks had met schoonzoontje (14)

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag één jaar celstraf geëist tegen een vrouw uit Oegstgeest die jarenlang een seksuele relatie had met het vriendje van haar dochter. Hij was 14 jaar toen het begon, zij 28 jaar ouder. In de rechtbank zei de vrouw dat ze zich schaamde. 'Het had niet mogen gebeuren.'

Volgens Jeannette R. (49) kwam de jongen met vragen over seks bij haar toen hij verkering kreeg met haar 14-jarige dochter. Hij zou die niet aan zijn ouders kwijt kunnen, omdat hij 'kort werd gehouden'. Zij vond dat zielig en gaf hem voorlichting.

Na Whatsapp-berichten over en weer kwam het vanaf 2013 jarenlang tot seksafspraken in het Leidse Hout en thuis. Het begon met 'oefenen' van aftrekken en vingeren en later gingen de vrouw en de jongen vaak met elkaar naar bed.

'Ik was verliefd op hem'

R. beweerde dat ze op enig moment geen nee meer durfde te zeggen. 'Ik was chantabel', zei ze in de rechtbank. Zij zou niet 'weerbaar' zijn geweest. De rechter had moeite met de slachtofferrol die de vrouw aannam. 'U wist dat het strafbaar was. U was 28 jaar ouder en kon niet op tegen een jongen van 14?'

Het slachtoffer verklaarde voor de politie juist dat R. hem onder druk had gezet. Ze was jaloers geweest toen hij een relatie kreeg met een leeftijdsgenootje en dicteerde hoe hij het uit moest maken. Verder zou ze hebben gezegd dat ze zwanger was en dreigde zelfmoord te plegen als ze geen seks meer hadden. 'Ik was verliefd op hem', zei ze.

Psychische schade

In een rapport van deskundigen komt de Oegstgeestse naar voren als 'stabiel', maar door een pedofiele stoornis leidde ze een dubbelleven. Ze volgt inmiddels therapie. De officier van justitie tilt er zwaar aan dat het seksueel misbruik zo lang is doorgegaan, van 2013 tot 2017. Ook nadat de dochter geen verkering meer had met het slachtoffer, haar eerste vriendje.

Volgens het OM kan de psychische schade voor het slachtoffer groot zijn door het handelen van R. 'Zij stelde haar eigen verlangens voorop.' Naast dat het slachtoffer 10.000 euro smartengeld wil, eist de officier 18 maanden cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, voor de ontucht met een minderjarige en misbruik van overwicht toen de jongen al wel ouder dan zestien was.

'Ik ben geen slecht mens'

De advocate vindt dat er van dat laatste geen sprake was. 'Het was een amoureuze relatie.' Zij vindt een taakstraf passender. In een laatste woord snikte verdachte nogmaals. 'Ik ben geen slecht mens, maar heb een grote fout gemaakt.'

De rechtbank doet 21 juli uitspraak.