Voorschoten sluit pand van drugslab voor half jaar

Een loods aan de Leidseweg in Voorschoten is dinsdag door de gemeente voor een half jaar gesloten. Eind april ontdekte de politie een drugslab in het pand. Bij de inval werd een man aangehouden in een 'Breaking Badoverall.' Het ging om een 44-jarige man uit Voorschoten.

De politie kwam het lab op het spoor na klachten over een 'zure karnemelklucht' die er sinds enkele weken rond het terrein hing. Een omwonende vertelt dat er sinds twee maanden ineens een pijp van een afzuiger op het pand was gebouwd.

Het lab is inmiddels ontmanteld. De gemeente heeft het pand dinsdag in bijzijn van de politie verzegeld. Iedereen die het pand betreedt is strafbaar. Volgens burgemeester Charlie Aptroot van Voorschoten komt een drugslab niet vaak voort in Voorschoten: 'Dat willen we graag zo houden'.

Bekend gezicht

De verdachte die werd opgepakt, was een bekend gezicht op het kleine industrieterrein, waar niet meer dan een hand vol bedrijven zit. Volgens buren en omwonenden is het een aardige man met een grote hond. Hij zou al zo'n zeven of acht jaar een pand huren op het terrein en er in het verleden aan auto's hebben gesleuteld.

