Verslagenheid bij voetbalclub omgekomen Jim (17): 'Een zeer zwarte dag'

De vlag hangt halfstok bij voetbalclub Westlandia in Naaldwijk. Het overlijden van de 17-jarige Jim Mulder uit Naaldwijk heeft er ingehakt op de voetbalclub. 'Het is een zeer zwarte dag', zegt Westlandia-voorzitter Ton van Marrewijk tegen mediapartner WOS.

Jim raakte in de nacht van zaterdag op zondag zwaargewond bij een ongeluk in Honselersdijk. Hij werd van achteren aangereden door een auto. Maandagavond is hij aan zijn verwondingen overleden. Het nieuws is hard aangekomen bij Jims voetbalclub Westlandia.

'Hij was een kind van de club', zegt Van Marrewijk. Jim was 'van kinds af aan' betrokken bij de vereniging, net als de rest van zijn familie. Als vrijwilliger meedraaien achter de bar of een functie in het bestuur: overal is de familie Mulder voor te porren. 'Zijn overlijden raakt ons heel hard in de hele vereniging.'

Gedenkhoekje in clubgebouw

'Jim doorliep alle jeugdteams', weet Van Marrewijk. 'Niet op een normale manier, maar altijd betrokken bij de vereniging. Als vrijwilliger stond hij altijd klaar, voor iedereen. Als je een profiel van een échte Westlandiaan zou maken, dan was hij dat.'

De club heeft nauw contact met de nabestaanden, onder meer over de rol die Westlandia zaterdag krijgt bij de uitvaart van de jongen. De kantine is dinsdagavond open voor iedereen die daar behoefte aan heeft. En in het clubgebouw wordt met vrienden een gedenkhoekje ingericht. 'Hoe dat gaat, weet ik niet. Maar laat iedereen er maar even zijn', besluit Van Marrewijk.

Nazorg op school

Ook op de school van Jim, ISW Hoogeland in Naaldwijk, is een herdenkingsplek ingericht. Deze is tot en met 10 juli op schooldagen geopend van 9.00 tot 17.00 uur. Er is ook gelegenheid voor nazorg.

De bestuurder van de auto (29) reed na het ongeluk door, maar werd kort daarna aangehouden. De man zit nog vast en wordt woensdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.