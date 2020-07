Mogelijk Haagse brandstichter NEC-stadion vloog zelf in brand

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 7 juli. Meer zaken zijn hier te vinden.

In de nacht van zaterdag 12 op zondag 13 oktober 2019 is er op twee verschillende plekken brand gesticht bij het Goffertstadion in Nijmegen: zowel bij het stadion zelf, maar ook bij de ingang van trainingscomplex De Eendracht. Er is daarbij behoorlijk wat schade ontstaan.

Schade aan het stadion | Foto: Politie

Schade aan het trainingscomplex | Foto: Politie

Camera's bij de ingang van De Eendracht hebben drie mannen vastgelegd. Eén van hen draagt een opvallende jas met een groot logo van het merk Off White op de rug. De andere twee zijn in het donker gekleed. De man met de opvallende jas giet brandbare vloeistof bij de ingang van het complex, terwijl de ander er een vlammetje bij houdt. De derde man blijft een stukje verderop staan.

De verdachten komen aan bij De Eendracht | Beeld: Politie

Grote vlammen

Er ontstaan meteen metershoge vlammen, maar de twee mannen hebben op dat moment zelf nog geen afstand genomen. Ze springen weg, maar één van hen vliegt zelf in brand en valt hard op grond. Hij slaat de vlammen uit en rent dan samen met de twee anderen weg. Op dat moment ontploft er nog iets in de vlammenzee. Dit zou zwaar vuurwerk kunnen zijn.

Uit het politieonderzoek is gebleken dat de mannen mogelijk uit Den Haag of de omgeving komen. Ze lijken de brandstichting goed te hebben voorbereid. De politie tast nog in het duister over het motief: er is die dag geen wedstrijd gespeeld of iets anders dat eventueel woede heeft veroorzaakt. Informatie over de achtergrond van deze brandstichting is daarom welkom bij de recherche.

Verdachte 1 | Beeld: Politie

Verdachte 1 | Beeld: Politie

Verdachte 2 | Beeld: Politie

Verdachte 3 | Beeld: Politie

Vierde persoon

Er is mogelijk nog een vierde persoon betrokken bij de brand, zo blijkt uit het onderzoek. Dit zou om een man op een fiets gaan. De politie hoopt dat dat iemand iets zegt, in combinatie met de drie mannen op de beelden.

De kans is groot dat de man die zelf in brand vloog, daarbij gewond is geraakt en brandwonden heeft opgelopen. Ook zijn kleding moet deels zijn verbrand. Misschien is dat mensen in zijn omgeving na zondag 13 oktober vorig jaar opgevallen. In dat geval hoort de politie dat graag.

De verdachten | Beeld: Politie

Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem