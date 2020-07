Woningovervallers Hillegom opgepikt met oud model Seat Ibiza

Het slachtoffer woont aan de Doornenburg in Hillegom. Op maandag 16 maart is ze thuis, als er om 15.20 uur wordt aangebeld. De vrouw is op dat moment aan het bellen en ziet door het raam dat er iemand in een oranje jas met een postpakket voor de deur staat. Ze denkt daarom dat het een pakketbezorger is en doet open.

De man zet meteen het pakket op de grond in de hal en loopt naar binnen. Er komt een tweede man aanrennen. Hij trekt een wapen, of iets wat daarop lijkt, en richt het op de vrouw. Ze pakken haar telefoon af en willen contant geld en de kluis. De bewoonster denkt meteen aan haar kinderen en brengt haar zoontje, die komt kijken wat er aan de hand is, in veiligheid. Haar dochter ligt op dat moment te slapen.

Ongebruikte kluis

Als de kinderen in veiligheid zijn gebracht, moet de vrouw mee naar de kelder in de garage, waar een kluis staat. Maar dit is een ongebruikte kluis, die bij het huis hoort en daar nog staat omdat hij te zwaar is om weg te halen. De kluis is leeg en staat zelfs open.

De overvallers lijken hierdoor verbaasd. Ze vroegen zo expliciet om de kluis, dat ze waarschijnlijk iets anders hadden verwacht. Van dat moment maakt het slachtoffer gebruik. Ze opent de garagedeur, rent naar buiten en begint hard te schreeuwen. Daardoor slaan de overvallers op de vlucht.

Grijs/beige Seat Ibiza

De twee mannen zijn lopend gevlucht via de Doornenburg, de Molenlaan en de Weeresteinstraat naar de Weerlaan. Daar zijn ze ter hoogte van de eerste zijstraat van de Satellietbaan opgepikt door een grijs/beige oud model Seat Ibiza. De Seat is vervolgens weggereden over de Weerlaan richting de Van Limburg Stirumlaan.

De vluchtende overvallers hebben deze route genomen | Beeld: Omroep West

Getuigen hebben de auto al eerder gezien die dag. Tijdens en kort na de overval hebben buurtbewoners een oud model grijs/beige Seat Ibiza door de wijk zien rijden. Hij is op bewakingsbeelden vastgelegd. De Seat zou mensen bekend voor kunnen komen, want gezien de vluchtroute vermoedt de politie dat de daders plaatselijk bekend zijn.

De Seat Ibiza van de overvallers | Beeld: Politie

Signalementen

Het gaat in beide gevallen om nog jonge mannen. De man die aanbelde had een soort oranje werkjas aan en een zwarte werkbroek met daar onder zwarte stevige schoenen. Hij is ongeveer 1,75 meter lang en heeft een rond, jong gezicht.

De ander was gemaskerd en is langer en dun. Door getuigen is gezien dat deze man opvallend zwart krullend haar had, dat aan de zijkanten kort was opgeschoren. Hij werd voor de overval gezien als inzittende van de grijs/beige Seat. Verder is er weinig over hem bekend omdat hij volledig in het zwart gekleed was. Naast de twee overvallers is er nog een derde man betrokken bij de overval: de bestuurder van de Seat.

Lege sieradenkistjes

De overvallers hebben een kleine buit gemaakt. De telefoon van het slachtoffer is meegenomen, en verder twee sieradenkistjes, die leeg bleken te zijn. Zowel de kistjes als de telefoon zijn later door de politie teruggevonden.

De recherche is op zoek naar getuigen van de overval en naar mensen die meer weten over de gebruikte Seat Ibiza. Die heeft voor en tijdens de overval door de wijk van de Doornenburg gereden. Mogelijk herkent u de auto in combinatie met de signalementen van de twee mannen die in het huis zijn geweest. Alle informatie over de overval is welkom.

Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem