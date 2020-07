Trompettist Ack van Rooyen wint belangrijkste jazzprijs: 'Het is een behoorlijke egopleaser'

In zijn zeventigjarige loopbaan speelde Van Rooyen met alle groten der aarde, zoals Miles Davis en Dizzy Gillespie en was hij solist in diverse jazzorkesten zoals het Metropole Orkest. Daarnaast was hij jarenlang docent aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Voor de jury was zijn enorme staat van dienst reden om Van Rooyen dit jaar de belangrijkste jazzprijs van het land te geven.

Van Rooyen speelt niet alleen trompet, de laatste jaren is hij vooral nog op de flugelhorn te horen. Volgens veel muziekkenners is dat een ideaal instrument voor hem. Het warme en zachte geluid past namelijk perfect bij de bescheiden Van Rooyen. En de muzikant is voorlopig niet van plan te stoppen. 'Het geheim van oud worden en nog goed kunnen spelen is vooral blijven spelen', zo vertelt hij. 'Als je je instrument een paar maanden weglegt is het heel moeilijk om weer goed te spelen. Het fysiek fit houden van het hele mondgedeelte en de ademhaling is heel belangrijk.'

North Sea Jazz

De afgelopen coronaperiode was dan ook zwaar voor Van Rooyen, die een jaar geleden ook nog zijn vrouw verloor. 'Er staan wel nieuwe optredens op het programma in Utrecht en Rotterdam', kijkt de Hagenaar vooruit. Traditioneel staat de winnaar van de Buma Boy Edgar Prijs op North Sea Jazz, maar dat festival ging dit jaar niet door. Van Rooyen hoopt daar volgend jaar wel te kunnen spelen.

In zeventig jaar heeft Van Rooyen veel geleerd over muziek maken. 'De muziek die je maakt zit in je hoofd en als je een derde van wat er in je opkomt ook daadwerkelijk kunt spelen, dan ben je een heel goede muzikant', zo probeert hij uit te leggen. 'Het is een soort vraag- en antwoordspel, waar steeds een stukje bij komt.'

Machteloos

Volgens de muzikant is er een groot verschil tussen het spelen met jongeren en het spelen met ervaren muzikanten. 'Jongeren willen zich graag bewijzen. Dat bewijzen is juist een obstakel om in de juiste flow te komen. Hierdoor krijgen ze te weinig antwoorden op hun vragen. De mooiste momenten die ik heb meegemaakt zijn als je langzaam gaat zweven tijdens het improviseren. Dat is een hemels gevoel. Een toestand die moeilijk te omschrijven is, net zoals je de liefde niet uit kunt leggen. Het woord dat er misschien het dichtste bij komt is machteloos.'

Van Rooyen krijgt zijn prijs, die bestaat uit een bedrag van 12.500 euro en een beeld van Jan Wolkers, op 9 december tijdens een door Van Rooyen samen te stellen concertavond. Wat dat betreft komt het goed uit dat Van Rooyen de afgelopen maanden veel naar muziek heeft moeten luisteren. 'Ik probeer fysiek in orde te blijven, maar ik wil vooral spelen. Het is misschien wel een verslaving voor mij, maar wel een hele fijne. Nu luister ik veel muziek, maar daar kan ik ook heel blij van worden.'

